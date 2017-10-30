懲處、解雇打壓？ 華航企業工會轟華航白色恐怖

華航企業工會理事長劉惠宗等工會幹部30日召開宣示記者會，桌上擺著烤鴨與閹雞，抗議中華航空公司打壓工會幹部，並閹割工會職權。（記者張嘉明攝）

2017-10-30 11:34

〔記者陳宜加／台北報導〕「工會要改革，華航別打壓！」華航企業工會走向「改革派」以來，與華航資方之間的矛盾衝突逐漸浮上檯面。工會今天召開記者會，痛批華航藉由懲處、解雇等不當勞動行為，企圖打壓工會，呼籲華航停止惡意行為、尊重工會自主。

工會指出，過去企業工會與資方關係友好，無法協助基層員工發聲維護權益，有心改革企業工會的員工，在今年5月18日第十屆代表大會上，成功透過改選翻轉舊工會、拿下主導權，改革後的新工會積極欲與公司建立對等協商管道。

然而，工會表示，華航資方針對工會發動連串包括解雇、懲處工會幹部、破壞團體協約與妨礙工會會務等行為，更大舉約談、監控臉書，宛如白色恐怖。

工會舉例，華航人力處副總直接對工會秘書長提告毀謗，只因發布工會快訊向會員報告會務，更因工會理事長在臉書公布公司財報，針對年終獎金分配方式表達意見，預計懲處並解雇，迄今更已經解雇會員代表陳瑞雯、傅嘉凡等人。

不只如此，目前即將遭懲處者，還包括工會幹部張書元、朱良駿、林馨怡等人，只因為相關人等今年曾代表空服員職業工會參與交通運輸業勞工在交通部前抗議勞工過勞的行動；空服員潘家洛更無故因請求佩戴手套服務遭轉調地勤。

工會理事長劉惠宗今天也披露，10月11日經桃園市政府協調後，雙方達成相當的協議與共識，華航資方卻又在一週後承諾跳票。工會現場準備華航資方出給勞工的兩道菜，烤鴨和閹雞，象徵著難道「打壓和閹雞，工人只能二選一？」

劉惠宗批評，資方透過懲處、解雇打壓工會，工會向地方主管機關提出調解、向勞動部提起不當勞動行為裁決，但調解或裁決均不成，顢頇政府、顢頇政策。

工會秘書長朱梅雪表示，工會改選後，原希望華航董事長何煖軒實現當初承諾，「有話大家談」，不料華航關閉對話管道，不但未改善勞動環境，更變本加厲打壓工會幹部，透過修改工作規則、動輒開人評會等做法，讓工會人心惶惶。

工會強調，華航企業工會改選後，華航公司打壓動作不斷，今天提出三大訴求，包括要求中華航空公司停止惡意約談、打壓幹部，撤除不當懲處；要求中華航空公司尊重工會自主、尊重言論自由，同時籲請華航公司誠信對待員工。

華航企業工會理事長劉惠宗（前左）、秘書長朱梅雪（前右）等工會幹部30日召開宣示記者會，桌上擺著烤鴨與閹雞，抗議中華航空公司打壓工會幹部，並閹割工會職權。（記者張嘉明攝）

華航企業工會秘書長朱梅雪等工會幹部30日召開宣示記者會，抗議中華航空公司打壓工會幹部。（記者張嘉明攝）