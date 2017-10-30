台鐵頻出包 賀陳旦承諾：台鐵一年內不漲價

交通部長賀陳旦承諾，台鐵一年內不漲價。圖為台鐵自強號。（資料照，記者劉曉欣翻攝）

2017-10-30 11:12

〔記者陳宜加／台北報導〕）台鐵狀況頻傳，交通部長賀陳旦今天在立法院交通委員會承諾，台鐵票價確定一年內不會漲價，先改善服務後再談票價調整。

立委林俊憲今天質詢時表示，台鐵票價22年未漲，本來交通部也支持漲價，但台鐵每週出包，昨天台南電車纜線爆炸、南北雙向停駛，上週普悠瑪又疑似出軌，外界觀感不佳，台鐵在此敏感時刻醞釀漲價，但上週行政院長賴清德表示，台鐵漲價行政院沒有計畫。

對此，賀陳旦表示，日前已經退回台鐵試算的票價案，主因相關服務沒有落實，有些數據分析、假設也不夠合理、稍嫌太勉強。他承諾，保證未來一年不會漲價，會要求台鐵先改善服務、準點率等事項，再來談調整票價案。

林俊憲批評，賀陳旦對於台鐵漲價的態度轉趨低調，台鐵漲價已不是經濟、財務問題，而是政治、社會形象問題，一個常出事、服務糟糕的公司，雖然22年沒漲價，但現在說要調高票價，消費者不能支持，原本的正當性，都被台鐵磨損掉。

賀陳旦坦言，台鐵近年相當努力，但無論是數字、時機，現在都不合適，這是一個複雜的政治和社會期待問題。

立委李昆澤也說，台鐵昨晚一晚三起事故，包括電車線斷落、電車線無電、進站號誌故障等，台鐵一再發生狀況！他上週才提醒交通部長賀陳旦，台鐵一至八月已經發生311件事故，重大事故30次、一般事故18次、200多次行車異常、7次正線出軌事故，金字塔理論從最底層細小事故往上，接下來恐怕就是台鐵重大安全事故，成為最大隱憂。

賀陳旦說，一個月之內查明並預先防範，比較不是那麼嚴重代表維護品質應該要再加強，將以科技來幫忙、進用人力加速以提振士氣，向國人表示進步事實。