霾害來襲！北部暫解除 中南部、離島空氣仍差

2017-10-30 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕今天受到中國境外汙染（霾害）影響，西半部空氣品質不佳，目前北部霾害暫解除，不過中南部、離島空氣品質仍差，截至上午11點前數據，目前金門測站亮紅色警戒，雲嘉、高雄多個測站則為橘色警戒。

由於東北季風帶入中國大陸境外汙染，今日上午金門測站達到紅色等級，全台灣西半部空氣品質普遍不佳，目前北部暫時解除霾害影響，中南部仍差。

目前包括台西、麥寮、新港、仁武、左營、前鎮、大寮、林園、台東、馬祖都為橘色警戒，金門則為紅色警戒。