回望足跡 大二結基金會推「文化資產保存軌跡」特展

大二結文化基金會即日起在二結穀倉舉辦特展，作為大二結地區文資保存的總回顧。（記者張議晨攝）

2017-10-30 10:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉大二結文化基金會，今年9月獲文化部文化資產局「國家文化資產保存獎」保存貢獻類獎項，基金會即日起在二結穀倉舉辦「存續－大二結文化資產保存軌跡」特展，作為基金會推動大二結地區文資保存超過20年的總回顧。

大二結文化基金會行政中心緊鄰二結火車站，周邊有中興紙廠舊址、三級古蹟二結穀倉、二結王公廟。

二結基金會從86年的千人移廟（二結王公廟）開始，再到蘭陽溪舊鐵橋、二結圳保存，最後承租下二結穀倉成為社造及文資保存的基地，成功凝聚大二結的社區意識，是宜蘭縣社造典範之一。

大二結文化基金會董事長林奠鴻表示，二結庄最重要的為二結王公廟，二結人從在媽媽肚子裡直到成人，都與二結王公形成緊密關係，這次特展也保留下當年千人移廟留下的拉繩，以及舊王公廟的裝飾構建、茭等。

這次特展主要分為有形文化與無形文化兩大展區，有形文化主要以基金會推動二結穀倉、二結圳、蘭陽溪舊鐵橋等歷史建物的保存工作，及早年二結人生活脈絡。

無形文化資產有二結王公廟的「過火」儀式，及周邊中興紙廠、王公生慶典、藝陣文化等保存，用照片及文字，紀錄二結居民生活足跡及共同記憶。

林奠鴻，基金會不僅推動實體建物保存，而是希望透過這些建物的保存，讓早期生活脈絡留給後代，建立居民對土地的認同。

大二結文化基金會即日起在二結穀倉舉辦特展，作為大二結地區文資保存的總回顧。（記者張議晨攝）

大二結文化基金會即日起在二結穀倉舉辦特展，作為大二結地區文資保存的總回顧。（記者張議晨攝）