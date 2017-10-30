里長到市立聯合醫院板橋院區就醫 議員爆：3天沒人查房

板橋院區鄰近多個里里長、里民到市議會陳情，希望加速醫院改建。（記者何玉華攝）

2017-10-30 10:50

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立聯合醫院板橋院區改建案爭議已久，市長朱立倫今天在市議會答詢時表示，今年啟動的衛生局、板橋院區醫療園區改建案，預計明年5、6月規劃定案，目前的衛生局將先遷到他處，等未來醫療園區完成後再遷回。

市議員黃俊哲今天總質詢指出，板橋院區醫療品質堪憂，曾有里長就醫，3天沒有人查房，包括他的父親曾昏倒被送到板橋院區，在急診室也沒有任何人診療，迫不得已，轉送其他醫院；板橋居民成為醫療人球，這樣的公立醫院對板橋60萬市民是很抱歉的。

聯合醫院院長項正川表示，清查近3年資料，並未發現有住院3天無人查房的紀錄；民眾就醫若遇狀況，可透過院內申訴管道反映。

朱立倫表示，板橋院區改建前，短期會先強化醫療團隊，近來已增加15名醫生，煥然一新的醫療團隊解決了之前的醫生荒，佔床率也大幅提升。

衛生局長林奇宏補充，改建為醫療園區的研究階段已完成，現在在規劃階段，將於月底召開工作小組會議確認，確認後，明年初將委給顧問公司規劃。

朱立倫指示，至少半年規劃完成，衛生局也要同步尋找暫時安置的行政辦公室地點，以板橋、交通方便的區域為優先，不影響員工上班、民眾洽公方便。