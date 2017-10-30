亞洲同志商機上看破兆 產學界籲台灣立「亞洲燈塔」吸客

粉紅商機崛起，業者急想搶攻。圖為第15屆台灣同志大遊行。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-30 09:13

〔記者陳宜加／台北報導〕粉紅經濟崛起，亞洲同志商機上看破兆，隨台灣即將成為亞洲第一個同婚合法國家，業者呼籲及早樹立起「亞洲燈塔」品牌形象；學者則建議，同志族群發聲能量日益提高，且多屬高端市場、消費力高，我開發多元市場時更應深耕。

根據LGBT Capital調查，全球同志人口約占總人口的5至10％，換算人數約有4.5億人，每年消費力上看3.7兆美元，在亞太地區高達1.1兆美元。

今年推出亞洲第一個同志影音串流平台GagaOOLala的杰德影音執行長林志杰表示，台灣同志大遊行規模是亞洲最大，證明台灣具備發展粉紅經濟的潛力，近年不少品牌先後來台宣傳，國內也有社群軟體、知名飯店響應同志友善活動。

他指出，同志族群消費力高，就產業面而言，不少國內飯店業者透露，中客減少衝擊嚴重、新南向政策又尚未有成，目標轉向LGBT族群市場，除了量身打造的專案，下月也有郵輪業者首度帶男同志從台灣到日本，各式各樣的新嘗試。

林志杰說，台灣同婚釋憲通過後，可以成為「亞洲燈塔」，發展粉紅經濟也已更進一步，不再只是夜店、派對，深具潛力，應屆機塑造國家品牌，打向亞洲其他國家，目前感受「燈塔在國外比較亮」，國內氣氛反而有點冷，有所落差。

同志社群媒體Hornet台灣區總經理Jack Hsiao則觀察，台灣發展粉紅經濟，相關組織逐漸成形，例如Pink ELAB粉紅經濟研究所、BFF商務聯誼組織等，目前內衣、旅遊等相關產業基本盤蓬勃，也有上百家婚顧、婚紗業者打入市場。

他指出，今年台灣同志大遊行人數破12萬人，Hornet10月舉辦系列活動，更首度與台北市政府共同發送簡訊，邀請亞洲用戶來台參與，標榜台北市是多元而包容的城市，台北市長柯文哲原也有機會出席活動，過去世界上僅紐約、倫敦、舊金山以官方名義宣傳，台北成為同婚釋憲後另一個亞洲第一，有不小突破。

Jack Hsiao也說，沒有人可以忽視粉紅經濟崛起的力量，過去台北不是外籍旅客首選，往往選擇曼谷、北京、甚至新加坡香港，今年台灣有兩件事值得驕傲，第一是同婚釋憲通過，另一個則是世大運與同志大遊行，齊聚世界各國人士。

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，包括同志大遊行、世大運等大型event具有國際性也有國際媒體曝光，短期間吸引非常多國際旅客到台灣，同志大遊行更是台灣目前最有代表性的活動，以同志族群為主題，發揮極佳觀光經濟效益。

她說，外籍同志來台，一定帶動餐飲、住宿、旅遊週邊觀光消費，但相較台灣，國外有更多商家張貼彩虹旗、貼紙，公開歡迎同志消費，且不少國外大型航空公司、連鎖集團也推出同志專屬廣告，國外業者慢慢重視同志粉紅經濟市場。

陳家瑜進一步指出，近年國外出櫃同志均為菁英族群，包括CNN主播、蘋果執行長庫克，許多歐洲國家也選出同志政治領導人物，代表同志不只是年輕市場、更是高端市場，過去國外曾經調查，同志平均消費力較一般情侶或夫妻高。

她建議，在台灣，同志族群發聲能量越來越高，社會接受度也在持續拉扯中找到妥協，但主流社會中仍需要勇氣大聲告訴外界「我是同志」，目前多數業者行銷操作上仍偏屬隱性，台灣政府與民間應該更重視同志族群市場，加以深耕。

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