同志大遊行帶動粉紅商機龐大 台北5星飯店天天滿房

同志大遊行帶動粉紅商機龐大，台北五星飯店天天滿房。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-30 09:01

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕隨同婚釋憲過關，今年甫落幕的台灣同志大遊行突破12.3萬人，再創新猷，亞洲各國同志齊聚台北，不少業者嗅出「粉紅經濟」帶來的龐大商機，今年首次推出彩虹住房專案、婚展等，五星級飯店10月底住房率更幾乎天天滿房。

台北W飯店自2012至2016年推出同志住房優惠，方案部分收益捐給台灣同志諮詢熱線協會，今年延續以往推出「同志驕傲週」，舉辦講座與婚展力挺同志族群。W飯店今年雖未提供住宿優惠，但10月住房率仍逼近9成。業者分析，同志族群消費能力驚人，非常懂得享受生活和投資自己，對於五星飯店住宿接受度高。

文華東方今年首度響應同志遊行，10月底推出「同在一起」住房專案，表示觀察同志商機，發現同志族群消費能力相當高，不僅懂得享受生活、投資自己，加上多數同志沒有養小孩的負擔，相對也比較願意花費，雖專案推出時間不長，但10月最後一週住房全滿。

擁有美式LOFT設計風格的雀客旅館6月響應同婚釋憲，推出同志住房優惠，9月再響應同志大遊行，將整層樓房間佈置為「6色彩虹主題房」。行銷主任彭慧甄表示，不少人因支持同志議題而入住，加上遊行效應，週末客房爆滿。同志社群宣傳力強大，只要有企業或品牌推出同志友善方案，就會特別關注甚至口耳相傳。

近年台灣同志大型活動減少、市場相對向外發展，不只外國人、不少台灣同志也出國，但隨台灣推動婚姻平權，再次打響「gay friendly」國際形象，今年同志市場商機復甦，遊行前一週「各國佳麗」全湧入台北。

台北同志聖地西門紅樓店家指出，今年遊行人數成長超過5成，遊行前後單日業績成長2至3倍；另外，今年遊行前後有超過10場派對活動，Formosa、WOOW、CUM等3大主題派對均有破萬人參加，更可見一斑。

新加坡同志Jeff說，過去跨年最多外國人來台北，現在則以遊行最多，台灣友善仍具吸引力；同志Charles也說，同志多偏好高級飯店。同志Jay也說，台灣同婚釋憲過關，創下亞洲第一紀錄，不少人5、6月便已著手規劃10月底來台行程，誓言「一定要力挺台灣」。

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