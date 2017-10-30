10/30 各報重點新聞一覽

2017-10-30 06:23

自由時報

蔡訪美智庫「東西中心」：台美關係前所未有友好

蔡英文總統今與夏威夷重要智庫「東西中心（East-West Center）」的學者專家交流座談，蔡總統除強調台美關係處於前所未有的友好狀態，她還提及，相信川普下月三日訪問亞洲時，「我們將親睹美國對此區域和平與穩定的承諾，包括和美國的朋友及夥伴─台灣，能維持穩健的關係」。

詳見蔡訪美智庫「東西中心」：台美關係前所未有友好。

高中國文選文減半為15篇 刪除連橫《台灣通史序》

預計一○八年上路的十二年國教新課綱，普通高中國文領域附錄文言文的選文，由現行卅篇減半為十五篇，課審大會昨天開會決定，台灣題材《畫菊自序》和《鹿港乘桴記》首度成為選文，三十多年來均被列為國文課、高中生必讀的連橫《台灣通史序》，被認定違反原住民族教育法精神，課審委員投票結果，以懸殊比例予以刪除。

詳見高中國文選文減半為15篇 刪除連橫《台灣通史序》。

白狼大將 統促黨主委涉勒索被捕

中華統一促進黨贏政黨部主任委員、竹聯幫地虎堂堂主吳金虎，除了動員手下參加統促黨的政治活動外，還涉嫌多起勒索案，被害人報案，吳嫌還叫卅名小弟聚集派出所施壓，統促黨成員打傷台大學生事件後，吳金虎到中國避風頭，昨天他從中國搭機返台，被警方於松山機場逮捕。

詳見白狼大將 統促黨主委涉勒索被捕。

蘋果日報

凌晨惡火 4口慘死鐵窗邊

惡火噬天倫！台北市一名石化公司男主管，前晚與妻子、2名孩子參加萬聖節派對後開心返家睡覺，未料凌晨屋內電線走火，陽台逃生口不是鎖死就是被雜物阻擋，臥室鐵窗則未開逃生口，4人困在鐵窗旁呼救，仍難逃火噬厄運。男子年邁老父在樓下目睹大火燒死兒孫，哭到淚乾，鄰居在臉書悲嘆「一開始有人喊救命，在救火車來的前1分鐘，就全沒聲了！」

勞部版本 七休一鬆綁 做一給四取消

行政院長賴清德上任後承諾針對「一例一休」政策修法，勞動部今將向賴揆報告明天預告的修法版本，涵蓋鬆綁7休1、加班核實計算、延長工時上限、特休假遞延、輪班間隔等5大面向，其中現行勞工「7天休1天」規定，可望回歸「可連續上班12天」的舊制。對此，工商團體樂觀其成；但有勞工質疑，當初何必搞一例一休。

聯合報

「7休1」 將改成「14休4」 可連上12天班

行政院與立法院民進黨團達成勞基法修法共識，鬆綁現行「七休一」規定，未來只要經勞資協商或工會同意，勞工休假可不受最多只能連續上班六天的限制。政院高層表示，未來勞工仍可在兩周、十四天中有兩天例假和兩天休息日，休假天數不受影響；但休息日若勞工都同意出勤，例假挪移後，等於最多可連上十二天班。

蔡總統過境夏威夷：台美關係前所未有的友好

蔡英文總統在夏威夷時間廿八日拜會夏威夷「東西中心」智庫交流致詞時表示，她感謝美國在台協會及國務院為此次轉機提供的協助，及對台美關係持續支持，也很高興彼此能如此密切合作；台美關係顯然處於前所未有的友好狀態，她也歡迎美國對亞太地區和平與穩定的承諾。

中國時報

盧麗安效應 北大台生申請入共產黨

中共十九大台籍黨代表盧麗安加入共產黨引發熱議，目前正在北京大學攻讀博士班的王裕慶也表明，明年兩會後將申請加入共產黨。他直言，台灣是民主社會，應該尊重個人信仰自由，他入黨不為榮華富貴，更不會賣台，而是盼為兩岸關係發聲，如果台灣各界有所批評，只是凸顯出台灣民主制度的弊病與自信不足。

增編國防預算 加強防禦台灣

蔡英文總統29日出席美國智庫「東西中心」座談，針對十九大後兩岸、台美中及區域關係交換意見。蔡英文在致詞時表示，台灣在與美國會商後，了解必須投資更多在防禦上，今年第一步是宣布大幅增加國防支出，未來每年也會持續增加國防支出。