今氣溫再下降！ 北台灣有雨、中南部溫差大

受冷空氣影響，今天北部低溫再降2至3度，清晨僅18至19度，其他地區低溫約20至21度。（資料照，記者林正堃攝）

2017-10-30 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天迎風面北部及東半部水氣再度增加，桃園以北及宜蘭平地降雨機率提高，轉為有短暫雨天氣，花東也有零星降雨，中南部則維持晴到多雲天氣。受冷空氣影響，今天北部低溫再降2至3度，清晨僅18至19度，其他地區低溫約20至21度。

中央氣象局指出，隨著東北季風挾帶的冷空氣南下，北台灣今天氣溫再下降，白天北部及宜、花由於雲多加上冷空氣影響，氣溫上升幅度不大，高溫約22至24度，其他地區則在26度以上，中南部則仍有28至29度，溫差較大。

空氣品質方面，今天受東北季風增強挾帶境外污染影響，雲嘉南為紅色警示（對所有敏感族群不健康），其他為橘色提醒（對敏感族群不健康）至普通等級（局部時段可能達紅色警示），指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南局部地區及花東部分地區有揚塵發生。

由於台灣附近的東北風強勁，各沿海地區、澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及鄰近海域易有9至11級強陣風，進行海上作業需留意，至於第22號颱風蘇拉目前持續朝東北沿日本南方近海前進，即將變性為溫帶氣旋。

氣象局指出，週三至週四東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，各地高溫普遍都有26度以上，不過早晚日夜溫差較大；南方雖有些中高層水氣通過台灣，不過對天氣的影響不大，降雨主要仍在迎風面的北部及東半部。

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今天迎風面北部及東半部水氣再度增加，桃園以北及宜蘭平地降雨機率提高，轉為有短暫雨天氣，花東也有零星降雨，中南部則維持晴到多雲天氣。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）