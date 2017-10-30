《鹿港乘桴記》高中國文推薦選文 洪棄生是「不合作主義」先驅

彰化文學步道有文學史大事紀，有記載洪棄生的出生，本名攀桂，字月樵。（記者劉曉欣攝）

2017-10-30 00:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕高中國文課綱推薦選文，有「台灣詩史」之稱的洪棄生，以「鹿港乘桴記」獲選；彰化縣文化局長陳文彬表示，清末鹿港生員洪棄生面對時代變遷，採取不合作主義，不剪辮子，不穿西服，「鹿港乘桴記」是「文字版地圖」，以古諷今，讓世人重新認識鹿港。

洪棄生本名攀桂，字月樵，因有感家國淪亡，因而改名繻，字棄生，陳文彬表示，「鹿港乘桴記」文中對市街改正拆老屋、闢馬路感到不滿，因此，透過高中國文選，除了可以讓國高中生用文學角度認識鹿港外，更可體會洪棄生對日本殖民政策、都市計畫的不滿心情。

陳文彬表示，洪棄生不只是亞洲最早實施「不合作主義者」的先驅，更是描述城市地景變化的能手，如今彰化縣文化局正在推動文化部「再造歷史現場之千帆入港」的計畫來說，特別有意義。

小鎮文化公司執行長許書基表示，洪棄生故居在鹿港中山路上，鹿港派出所、鹿港消防分隊對面，已於前幾年交易買賣後拆除，非常遺憾無法留下；退休教師王康壽表示，洪棄生早年在鹿港推動漢學，不遺餘力，目前仍有親族仍居住鹿港。

八卦山彰化文學步道文學史大紀年，同時有記載洪棄生與其子洪炎秋，在特別打造向大師致敬的詩亭，洪棄生、洪炎秋父子兩代，也同時有作品獲選。