永安漁港掛白布條抗議風電 樂活健走變調

2017-10-29 23:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區公所昨在永安漁港舉辦樂活新屋健走趣活動，吸引2000多人參加，在地永安里長郭先彰、深圳里長徐李玉桂、蚵間里長許關蘇、笨港里長彭永涼及新屋愛鄉協會等團體，於今年9月14日串連發起「桃新沿海風電自救會」，在健行沿線懸掛印有「維護客家漁港、反對近岸風車」的白布條、旗幟，並在南岸停車場等地設置連署站，計有500人響應連署，讓前往永安漁港的遊客、鐵馬族很傻眼。

對此，主辦的新屋區長徐同治表示，尊重地方藉此表達對於沿海設風電的意見；市府經濟發展局也說，此案目前進度為環保署於9月13日召開第一次初審會議，針對自救會提出的訴求，市府在收到完整訴求內容後，後續將轉請開發單位評估。

自救會成員李鴻炎指出，永安漁港是全台少數客家族群群聚的漁港，新屋沿岸為全市數10公里海岸線最後一塊淨土，也是生態環境最豐富、傳統牽罟及石滬漁法唯一傳承區域；自救會主張，新屋海域應即時終止設置離岸風機計畫，以維持現有完整、自然的海岸風貌。否則也應比照彰化地區以離岸30公里為基本裝設距離，以及地水深不得低於30公尺，以減低對漁場漁源、海岸生態、傳統捕漁的打擊。

經濟發展局指出，桃新離岸風力發電電廠規模為160MW（百萬瓦），預計開發最大機組數量為46部，年發電量約5億3760萬度，可供應桃園市近13％的住宅用電，並避開環境敏感區位如中華白海豚及桃園觀新藻礁區域等建置，一年會有二季潮間帶生態、魚類及水下噪音等加強調查，將置水下麥克風以即時監測噪音。

而執行開發的達德能源集團特助張建家也說，桃園沿岸的地質屬於石礫多，不同於彰化的沙岸，相關規劃會朝離岸「更遠更深」的目標進行，但必需兼顧所轄中壢區漁會漁民的權益，也不能影響國際航道及其捕撈權。