綠鬣蜥族群擴散 高屏3年捕捉2300隻

綠鬣蜥出沒大東公園曬太陽。（記者陳文嬋翻攝）

2017-10-29 23:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外來入侵種綠鬣蜥族群擴散新竹、花蓮，往南到墾丁國家公園，光高屏地區3年捕捉2300多隻，由於牠在台沒有天敵，且具有一定危險性，成為無敵的生態殺手，學者認為政府應建立管控機制，可以買賣但應管制流動，才能避免大爆發，危及環境生態。

市府農業局與屏科大野保所助理教授陳添喜合作調查綠鬣蜥族群，發現族群擴散迅速，大多因人為棄養造成，目前往北到新竹、花蓮，往南已達墾丁國家公園，尤以高屏地區氣候適宜，3年捕捉2300多隻，其中高雄有700隻、其餘是屏東是重災區。

陳添喜表示，綠鬣蜥分布在鳥松、大寮一帶及岡山、阿蓮、永安灌溉溝渠，經市府努力族群呈現穩定，近來沿著曹公圳水道擴散，出現零星擴散點，包括鳳山大東公園、衛武營、澄清湖，最遠連楠梓區高雄都會公園也可見蹤跡。

值得注意的是，高屏溪流域近來發現綠鬣蜥，整個河道綿延達5公里，環境適合綠鬣蜥生長，且樹木高大捕捉不易，尤其一旦大水來襲，綠鬣蜥會隨波逐流，入侵高屏沿岸各鄉鎮，危及環境生態。

近來嘉義縣府祭出抓綠鬣蜥換獎金，卻傳出來源不明、虐待動物疑慮，陳添喜認為各縣市政府應訓練專業人員，穿戴安全配備捕捉綠鬣蜥，避免民眾受傷，也能進行人道處理，否則抓不到脫逃，族群也會造成擴散。

他建議政府建立管控機制，移除、控制擴散都是方法；有立委提議開發綠鬣蜥料理，陳添喜認為綠鬣蜥生活在水溝，身體會帶有病原及污染物，並非安全及衛生的食物，不鼓勵大家食用，政府應審慎評估。