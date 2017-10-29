超狂落山風助威 墾丁搖控斜坡滑翔機冠軍留在台灣

在台灣墾丁龍磐舉辦Typhoon Race 2017，今天落幕圖為小黑林國平。（台灣搖控斜坡滑翔機協會提供）

2017-10-29 23:29

［記者陳彥廷／屏東報導］被飛友譽為世上最佳的「搖控斜坡滑翔機（F3F）」地點，就在國內墾丁國家公園的龍磐崩崖，世界賽中的「Typhoon race」（颱風賽）在今天每秒超過20公尺的超狂落山風勁拂下落幕，我國選手「Mr.O」林國平再度力悍主場，將站冠軍和「最速人」頭銜留在台灣，是名符其實的台灣之光。

東北季風經過中央山脈阻擋後翻越過山，經過山嶺切割、加速成「落山風」，在恆春半島有著「恆春三怪」稱號，最大瞬間陣風常上看輕度颱風等級，而龍磐崩崖又因獨特地形和風速，被FAI（世界航空運動聯合組織）認證為國際巡迴賽場地，今天最後比賽日，落山風狂襲，旁觀的人站都站不穩，選手卻必須全程盯著飛機搖控，克難程度令人欽佩。

台灣搖控斜坡滑翔機協會（簡稱該協會）主辦本屆比賽，該協會表示，亞洲比賽名為「颱風賽」，龍磐又因落山風成最為名符其實，已舉辦數屆，這屆有多達13國、74人報名，選手來自德、美、法、澳、韓、港等地，其中美國隊是國內先選拔過的頂尖選手，而龍磐也因創下世界紀錄，已是各國選手朝聖「飛點」。

「無人機乘風在崩崖飆速！」比賽從27日開始，吸引遊客駐足好奇圍觀，該協會理事長曾國棟表示，F3F的競速規則由選手投擲滑翔機後開始，有30秒利用風力搖控滑翔機盤高，再操駕經A、B點共10趟千公尺，加總飛行時間後最速者獲得該回合的千分積分，30秒是競賽者突破自我門檻、25秒則是「不可能任務」，世上能突破25秒的正式紀錄就在墾丁龍磐。

美國隊拿下本站團體賽冠軍，其中布蘭登（Brandon），相較第一次在2014年來台所飛行的33餘秒，大幅飆到28秒，他說，加州的海岸要吹颶風時才見得到這種風力，但龍磐卻能穩定維持可怕風速，笑稱自己的飛機成功「存活」還創造個人最佳紀錄，非常高興突破自己，還一舉超過30秒「天險」，是對這個場地飆風能力感到震憾。

國內知名飛友林國平因黝黑外表被稱為小黑，綽號直接台語音譯成國際化的「Mr.O」，現在正式的最快紀綠24.58秒就由他在龍磐創下；林國平今天又在世界最速榜上增1筆25餘秒的紀錄，晚間頒獎典禮，他從法國的FAI人員手中接下FAI所頒的個人賽世界盃獎座和本站「最速人」，回想起這週的龐大壓力，讓他情緒一時掩藏不住眼眶泛淚，獲得全場歡呼。

「斜坡滑翔機因運風而生！」已是國際飛友間傳說級人物的林國平說，這週末因為面臨國際眾強者來台比賽，為悍衛主場，壓力大到只要沒比賽就是吐，所幸靠著隊友在他操控走動時順利引導，還有經驗中對龍磐風力掌握，穩定發揮操控，順利不讓主場漏氣，拿下FAI（國際空中運動組織）的世界盃個人賽殊榮，他並邀請全球好手來墾丁競賽，徜徉在世界首屈一指的完美場地之中。

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