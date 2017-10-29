民眾搶救中大湖瀕死魚蝦 中央大學卻說NO…

中大湖放乾池水進行整修。（記者李容萍攝）

2017-10-29 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕中央大學12日起動工整修中大湖，希望改善「中大十景」之一的中大湖水質和維護景觀，將放乾池水、整理、曝曬，前往運動的民眾發現湖中有多處即將乾涸的水窪，有魚蝦不斷掙扎，紛紛搶救、放生到校內蓮花池；中大總務處表示遺憾，但呼籲民眾不要再把魚蝦等生物移置放生，以配合控制湖中的生物量。

民眾直擊中大湖內多處即將乾涸水窪內有許多奄奄一息的魚蝦，紛紛拿起塑膠袋、水桶、收納箱等搶救，除把獲救魚蝦就近放生到蓮花池，也抱怨校方整修中大湖時，應兼顧生態，不該讓湖中的魚蝦因此喪命。

對於民眾如此熱心，中大總務處人員無奈地說，因中大湖的魚太多，加上遊客餵食大量食物，在高溫時水質劣化，產生異味和影響環境；為了釜底抽薪改善中大湖水質，因此採取一般養殖魚池的做法，將池中魚類打撈後放水、乾池，曝曬殺菌後再引水。

總務處解釋，池中的大多數魚均經打撈，包括錦鯉等魚類已暫時移至它處，日後將會移回中大湖，籲請民眾不要把留在淺水處的魚蝦再放生至校園內其它池塘，以免日後又影響水質。

只是，同樣的中大湖，這廂有人在搶救魚蝦，另一頭則成對的新人前進湖中小島爬上樹搶拍婚紗照，或有新人直接側躺在石堆上拍照，攝影師解釋說，恰好湖水放乾才能這樣取景，可是機會難得呢。