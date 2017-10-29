最狂萬聖小惡摩派對 《英雄聯盟》降臨桃園

專業Coser化身《英雄聯盟》人氣角色，現身「萬聖小惡摩派對」。（記者李容萍攝）

2017-10-29 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕萬聖節狂歡少不了變裝樂趣，桃園市政府與《英雄聯盟》台灣獨家代理商Garena、華泰名品城即起至11月8日，在中壢華泰名品城第二噴水池廣場合辦「萬聖小惡摩派對」與市民同歡，旅客們搭乘機場捷運至A18高鐵桃園站後，即可輕鬆步行抵達，同時感受濃濃的萬聖節氛圍。

知名的Coser咪妃Julia、雨童Rain、竜-garuda、煙-HedY今天以萬聖女巫的限定造型亮相，化身為「魔法靈貓—奈德麗」、「貓女—卡特蓮娜」、「除屍姬—吉茵珂絲」、「甜點精靈—波比」等《英雄聯盟》中的人氣角色，桃園市長鄭文燦、新加坡駐台辦事處代表黃偉權，也偕桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥以及《英雄聯盟》的「阿姆姆」親切互動，並逗樂現場大人、小孩爭相合照。

鄭文燦表示，「萬聖小惡摩派對」是以《英雄聯盟》中3個知名遊戲角色提摩、費德提克、崔絲塔娜為主題，採原尺寸造型製作遊戲中的3隻小惡魔，均由玻璃纖維材質打造，相當精緻，歡迎民眾來到華泰名品城拍照打卡，感受萬聖節狂歡氣氛。

鄭文燦說，市府今年也加入「六都電競爭霸戰」，電競產業在台灣可說是越來越流行，過去大家誤會電競僅流行於青少年之間，事實上電競玩家平均年齡超過30歲，電競產業並非專屬於青少年，它也為不同年齡層的玩家帶來樂趣。

他並預告，12月23日市府將在高鐵站前廣場舉辦「搖滾耶誕趴」演唱會，是桃園「鐵玫瑰音樂節」的壓軸好戲，將邀請到盧廣仲、田馥甄等知名歌手與市民同樂，五月天也將同日於青埔棒球場展開11場的大型演場會，市府歡迎大家搭乘機場捷運來看演唱會同歡。

專業Coser化身《英雄聯盟》人氣角色，現身「萬聖小惡摩派對」。（記者李容萍攝）

「萬聖小惡摩派對」活動現場，讓人彷彿置身在《英雄聯盟》的召喚峽谷中，感受濃濃的萬聖節氛圍。（記者李容萍攝）

「萬聖小惡摩派對」活動現場，讓人彷彿置身在《英雄聯盟》的召喚峽谷中，感受濃濃的萬聖節氛圍。（記者李容萍攝）

ㄚ桃、園哥也來湊熱鬧。（記者李容萍攝）