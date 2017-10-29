通勤族快看！雙北將推捷運、公車月票 票價估1500至2000

雙北大眾交通準備推出30天定期票，使用期間內可無限次搭乘雙北捷運及公車，1小時內轉乘YouBike還有30分鐘免費優惠。（資料照，記者黃建豪攝）

2017-10-29 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕雙北大眾交通準備推出30天定期票，使用期間內可無限次搭乘雙北捷運及公車，1小時內轉乘YouBike還有30分鐘免費優惠，票價預估將落在1500至2000元，也有學者建議壓在800元，來吸引更多人使用。

《中央社》報導，前北市交通局長、現任北市府秘書長張哲揚今天（29日）受訪時表示，雙北已達成共識，要在明年4月前推出30天定期票，可在期間內無限次搭乘公車、捷運，1小時內轉乘YouBike，可享有前30分鐘免費優惠。至於價格目前仍在商議，預期會落在1500至2000元間。

交大運管系副教授黃台生則認為，以通勤族來說1500元仍是稍微偏高，若壓低在800元左右，相信會有更多人來購買。

一名住在中和、於內湖上班的上班族表示，她從南勢角站搭乘捷運再轉公車，每個月通勤費用約2000元，若定期票1500元，會有意願購買。一名住在捷運輔大站、往返松江南京站的女大生則表示，每個月通勤費在1200元左右，若定期票1500元沒有意願購買。

台北市公共運輸處處長常華珍表示，為了讓通勤族節省荷包，交通局去年底開始構想發行定期票，市長柯文哲相當支持，目前橫跨捷運、公車多種系統的問題已一一解決，相關運作模式明年後會更明朗。

新北市交通局局長王威聲則表示，未來會視月票的購用情形，並考量民眾較常使用的出入站，再推出更優惠的「區段型月票」，滿足更多需求，期望能大幅提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願。