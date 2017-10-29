22K徵美編被鄉民嗆 館長開直播回擊

2017-10-29 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢日前在直播透露，「成吉思汗俱樂部」徵求美編，月薪則開22K，有PTT鄉民擷取相關言論到八卦板，引發眾多鄉民嗆館長根本「慣老闆」，不過館長事後找來現任美編澄清，表示22K只是起薪，之後會調薪，並強調他讓員工過得比別人更好。

館長在27日的直播中抱怨，很多來應徵美編的人什麼都不會，有粉絲則問館長薪水開多少，館長則回「政府規定最低薪資22K啊」，結果有網友質疑，館長於是回嗆網友「開過公司嗎？」

有PTT鄉民擷取相關言論，轉載到八卦板，引發眾多鄉民嗆館長根本「慣老闆」，館長不滿被鄉民嘲諷，28日開直播，表示22K只是起薪，之後會調薪，更請來現任美編Denis現身說法。

Denis表示，他剛來時月薪只有25K，現在他年資將滿一年，已調了2次薪水，現在月薪33K，由於公司有獎金制度，上個月領到月薪33K，以及獎金8K，總共41K，而該有的勞健保、員工福利都沒有少。

館長強調，在他身邊待超過兩年，只要是教練職、業務職的主管階級，也就是掛名主任、組長以上，薪水絕對不低於8萬，甚至高到30萬，「我不只讓他們成家立業，我還讓他們過得比別人更好，不只比別人更好，2倍好、3倍好、5倍好！」