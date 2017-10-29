中國霾害明天才隨東北風來 雲林崙背等地今已褐爆

2017-10-29 21:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天東北季風南下報到，也將帶來中國霾害！根據環保署預測，明天全台除依花東外，其餘所有地區空氣品質指標（AQI）都達到對敏感族群不健康的「警戒橘」等級，雲嘉南在大氣擴散不佳狀況下，更可能達到對所有民眾都不健康的「不良紅」，提醒民眾注意健康維護。此外，在雲林、嘉義、宜蘭，則有可能因為河川揚塵持續，AQI達到「危險紫」甚至「褐爆」的狀況。

今天由於大氣擴散不佳，中南部及外島金門AQI大致處於警戒橘及不良紅的狀況。環保署表示，明天起各地空氣品質受來自中國的境外污染物影響，北部地區AQI會率先達到警戒橘，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5），濃度大約在每立方公尺70至90微克左右，預計中午過後就會緩和，影響時間不長。而中南部則於午後開始受到髒空氣南下影響，加上大氣擴散不佳，以及境內污染物持續累積，AQI有機會達到不良紅的狀況，指標汙染物為PM2.5及懸浮微粒（PM10）。

而在河川揚塵方面，今天包括雲林麥寮、崙背，嘉義朴子，花蓮和平等區域，都曾因風勢過大造成揚塵，進而影響到空氣品質，AQI都有飆到對所有民眾非常不健康或危害的紫色或褐色，甚至有部分地區PM10每小時濃度突破每立方公尺700微克，極為恐怖。環保署表示，未來風速可能更加強烈，揚塵有可能再出現，時間則可能維持到31日。