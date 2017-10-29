機捷車窗超髒挨轟螺絲鬆 桃捷公司：洗車機歲修

2017-10-29 20:55

［記者陳昀／桃園報導］機場捷運是桃園市政府今年重要施政成果，但有網友在PTT發文指出，搭車時發現車廂窗戶超髒、內部有霉味，且時刻表錯亂，痛批桃園大眾捷運公司「螺絲到底多鬆？」桃捷公司解釋說，前陣子剛好洗車機歲修，部分車輛未能充分清洗，目前都已改善。不過，記者今天實地搭乘機捷，仍發現窗戶上有水垢，部分車站站內硬體設施也維護不佳。

有網友23日在PTT MRT版發文指出，機捷的車窗灰塵密布，情形已維持至少一個月，「車子到底有沒有在洗？」該網友直言批評，桃捷公司只在乎為桃園市長鄭文燦錦上添花，卻未盡職責；不少網友也回文附和說，機捷車廂不但車窗髒，內部還有霉味。發文網友另指出，搭車當天明明是晚上7時14分，螢幕上的時刻表卻顯示7時09分班次，讓人傻眼。

記者實地搭乘機場捷運2趟，並走訪A10山鼻站、A11坑口站，發現機捷車廂內清潔度尚可，車窗也已清理乾淨，僅殘留水垢，不過，2個車站都有維護不佳情形，像是驗票口有污漬、等待線已由白色變灰色等，不像剛通車半年多該有的情形。

桃捷公司指出，10月8日至22日洗車機歲修，部分車輛可能因此未能清潔乾淨，23日恢復後已回歸平時清潔水準，機捷車輛每天回廠都會執行車內外清潔、出車前也會再檢查；機捷許多車站屬高架站，受戶外環境影響大，風沙、雨水容易吹入，維護相對不易，但內部每週都有開會，檢討缺失並積極改善。

桃捷公司表示，各車站的外包清潔人員，每天會針對扶手、面板等執行基礎清潔，每二週會執行一次地面刷洗、每月清潔一次天花板等，乘客反應的其他問題，也會立即處理、清潔。

對於網友指出的時刻表錯亂問題，桃捷公司表示那是單一個案，當天剛好電腦當機，重新啟動後已解決，其他站沒有類似情形。