東北風挾帶冷空氣 週一降溫、降雨、空汙全都來

明日因迎風面北部及東半部水氣再度增加，因此桃園以北及宜蘭平地的降雨機率提高。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-29 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至到明（30）日因水氣增加，桃園以北及宜蘭平地將轉為有短暫雨的天氣。隨著東北季風挾帶的冷空氣南下，北台灣最低溫與今日相比再降2、3度約18度左右；其他地區則在20度左右。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日因迎風面北部及東半部水氣再度增加，因此桃園以北及宜蘭平地的降雨機率提高，轉為有短暫雨的天氣。而花東也有零星的降雨，至於中南部則維持晴到多雲的天氣。

溫度方面，隨著東北季風挾帶的冷空氣南下，明天北台灣的氣溫將會下降，預計清晨低溫約18、19度，和今天相比有2、3度的降幅，而其他地方的低溫則在20、21度左右，白天北部及宜蘭、花蓮由於雲多加上冷空氣影響，氣溫上升幅度不大，高溫約22到24度，其他地方則在26度以上，尤其中南部更可以來到28、29度，整體而言，北部及宜花整天感受都較為偏涼，而中南部則屬於日夜溫差大的天氣型態。

台灣附近的東北風相當強勁，各沿海地區、澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼及鄰近海域易有9至11級強陣風，而北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海今晚仍有長浪發生的機率，海邊風強浪大，浪高可達4至6米，非必要請勿前往海邊活動。

明日受東北季風增強挾帶境外污染影響，雲嘉南為紅色警示（對所有敏感族群不健康），其他為橘色提醒（對敏感族群不健康）至普通等級（局部時段可能達紅色警示），指標污染物為細懸浮微粒；雲嘉南局部地區及花東部分地區有揚塵發生。