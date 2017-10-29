台北旅展第3日逾11萬人次 明天壓軸延至晚上7點

2017-10-29 19:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北國際旅展4天活動今天進入第3天，由於週休假期、又碰上好天氣，買氣明顯比昨天熱絡許多，主辦單位台灣觀光協會統計，今天進場參觀人次達11萬5827人次，比去年同期成長10.7%，也是今年旅展目前單日最多人進場；台灣觀光協會表示，照往例，最後一天各家業者均會卯足全力推出最超值、最殺的好康優惠，為了讓民眾進行最後搶購，明天也會特別延長至晚上7點。

旅展最搶手的餐券今年依舊買氣強強滾，寒舍集團估計，旅展營業額累計達5900萬元，其中今天單日營業額1900萬元更創歷日最高峰。其中，餐券銷售排行榜以擁有「全台十大飯店Buffet之一」的台北喜來登十二廚自助餐券現場及線上熱賣累積銷售超過2萬4000客穩佔冠軍寶座，緊接今年強勢升級爐烤餐檯區的寒舍艾美探索廚房自助餐券累計銷售直逼2萬客，而寒舍艾麗LA FARFALLA自助餐券及旅展黑馬礁溪寒沐MU TABLE自助餐券也十分搶手，分別漲破6000客。

寒舍集團表示，今年線上旅展購物車整併服務，但便利的購物型態讓業績表現仍不輸現場旅展，預計明天現場旅展最後一日將登上另一波搶購高峰，豐富多元且可彈性運用的自助餐券仍是旅展期間買氣最旺的主力商品。

六福旅遊集團表示，今年旅展截至目前已達業績2500萬元，其中線上占4成之多，比去年還增加1成，餐券占6成之多，住房則以關西六福莊表現最為強勁，占整體業績2成5以上。

六福分析，市場不景氣，今年消費者都是做足功課，即使加碼優惠也算的清清楚楚，針對消費者最愛的自助餐券，六福除下殺到最低55折，還搭配現場加碼買一送一的活動，加上關西六福莊「六福莊吃喝玩樂全體驗方案」9999元專案，以全年最優惠，每人平均只要1666元的訴求奏效，成功推升買氣。

明天就是旅展最後一天，六福也持續現場不定期推出快閃限量加碼活動，買「六福皇宮絲路宴」或「六福萬怡敘日餐廳」Buffet下午茶餐券組，前50組就加碼送一張該廳下午券，平均每張最低只要428元。