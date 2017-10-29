完騎！台、日、中騎士環台 今回0K台中

觀旅局舉辦「0K台灣 台中出發」，完成環島回到台中國家歌劇院會合。（記者黃鐘山攝）

2017-10-29 19:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府觀光旅遊局推廣「0K台灣 台中出發」單車環島活動，號召近百名日、中、台國內外車友，9天前從台中出發，依順時針或逆時針環島一周，騎乘900公里，車隊今天傍晚順利回到台中，由副市長林陵三頒發完騎證書。

林陵三說，感謝車友們選擇由台中出發，來自台灣、日本及中國的車友們克服天氣、地形的影響，平均每天騎乘百公里，9天完成環島一周，不只在平地騎乘，還要穿越南部山脈登高爬坡，除了體力上的挑戰，更需要堅強的意志力。

觀旅局局長陳盛山指出，今年「台中自行車嘉年華」系列活動，特地規劃「0K台灣 台中出發」單車環島活動，以台中為起點，宣傳環島台中出發，透過活動將台中美景、豐富人文、友善自行車環境整合行銷，吸引國內外遊客前來台中綠旅行。

陳盛山表示，受邀來台參加友好城市單車環島的代表，包括日本大分縣、大分縣中津市、廣島縣、愛媛縣、鳥取縣等觀光相關部門及民間代表；而中國「優也風火隊」、台灣企業家組成的「追風騎士團」各有30位車友，由自行車新文化基金會安排參加環島活動。

這次環島活動共計9天8夜的騎乘，騎乘900公里，今日完成環島回至台中，於台中國家歌劇院前廣場會合，由林陵三代表市長林佳龍頒發完騎證書，為環島完騎劃下完美的句點。