國外通緝犯國內成名師 超級大漏洞教育部承諾將修法

教育部終身教育司司長黃月麗，針對補教老師持雙重國籍申請良民證漏洞一事，承諾將盡快修法保障學生安全。（圖由教育部提供）

2017-10-29 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕擁有台灣與美國雙重國籍的盧姓男子，於2002年2月涉嫌在美性侵1名14至16歲左右的網球學生，又涉入持有兒童猥褻物，因當時無故未出庭遭美國懸賞150萬美元（約新台幣4500萬），盧男由美返台後，竟能在台北市補習班任教，引起軒然大波。目前雇用其任教的補習班已連絡不上盧男，並保證不會再繼續雇用他。但持有雙重國籍者任教時，可持其中未有任何犯罪紀錄的護照申請良民證，至於在另一個國家所作所為則難以查究，教育部表示將會針對此漏洞盡速研擬修法，保障學生安全。

雙重國籍 犯罪紀錄難查究

據《東森新聞》報導，教育部於上個月底在不適任教育人員通報及查詢系統中，增設「短期補習班不適任專區」，才短短一個月已有5名過去曾犯有性騷擾、性侵害的狼師被通報。

但補習班業者指出，目前這項系統並沒有提供帳號、密碼給補習班業者，若要查詢需要經過教育局，並透過各個主關機關做確認，而此系統目前所知僅止於中、小學的學校。可見在徹底防範保護學生安全這塊，仍有許多地方需要加強。

教育部終身教育司司長黃月麗表示：「我們會盡快的會商警政單位，包括警政署或相關警察單位，我們會研商一下，看這樣的個案要怎麼樣來做管制」，直言必須要再修法。