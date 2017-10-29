為了iPhone8 這些人拚了命吃泥巴

為了得到iPhone8，參賽者拚命向前衝，泥巴濺起，吃得滿嘴都是泥巴。（記者陳冠備攝）

2017-10-29 19:17

〔記者陳冠備／彰化報導〕溪州黑泥文化季今日進入活動最後一天，現場湧入數千人潮玩起丟泥巴大戰，主辦單位下午也舉辦爬泥巴大賽，冠軍就能奪得iPhone8，參賽者卯足全力造成泥巴四濺，不少人吃得滿嘴都是泥巴，最後由年僅15歲的國中生劉侑承擊敗海軍陸戰隊退伍的莊先生，事後他開心到連簽名都抖到不行。

溪州黑泥文化季今年第3年舉行，今年特別增加黑泥巴挑戰障礙賽，共有4個關卡，參賽者必須在最少秒數跑到終點才算第一，第一名就能獲得10月才發表的iPhone8 64g手機一支，市價2萬5千5百元，吸引了近100名民眾報名。

來自溪陽國中生劉侑承以40秒比41秒，些微比數擊敗來自台中的莊先生，莊先生失落表示，曾經是海軍陸戰隊，這次參賽覺得勢在必得，沒想到竟然輸給國中生，只奪第3名，最後抱回價值3500元的腳踏車，開心就好。

奪冠的劉侑承說，下午姑姑本來要帶他去大潤發逛，可是央求她來黑泥季看看，看到有比賽就現場報名，哨音一開始就拚命往前衝，沒想到能拿下第一名，填寫資料時手抖到不行，拿到iPhone8超級開心，覺得來對了。

溪州黑泥季舉辦爬泥巴障礙賽，吸引大小朋友參賽。（記者陳冠備攝）

小小參賽者摔得滿身泥巴，仍然努力往上爬。（記者陳冠備攝）

溪州黑泥季吸引不少遊客來體驗玩泥巴樂趣。（記者陳冠備攝）

溪州黑泥季今年增加泥巴挑戰障礙賽。（記者陳冠備攝）