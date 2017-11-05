天天吃好料》阿全「黑」碗粿 台南人的百年巷口店

碗粿吸引許多台南人一吃就是30年。（記者邱灝唐攝）

2017-11-05 09:00

〔記者邱灝唐／台南報導〕天下美食百百種，彼此競爭激烈，但有些味道就是能抵擋時間的考驗，深入骨隨記在心。位於台南府前路和忠義路口的阿全碗粿就是其中一間，曾朝欽夫婦近30年前從友愛市場一輛推車起家，販賣延續百年的味道。

阿全碗粿第一代從日治時期開始經營糕餅店，後來做出口碑，漸漸變成周遭粿類攤販的「中央廚房」，直到第三代、曾朝欽的爸爸曾棟全決定自行擺攤販賣，店名才從「正香餅舖」改為「阿全碗粿」，父子倆自此一碗一碗地征服台南人的胃。

不過，許多中、北部的遊客在端上碗粿的第一眼，都會好奇為何是「黑色」；對此，曾朝欽解釋，台南的做法是在米漿額外加入肉燥，因此成色才會「黑黑的」。一名王姓遊客就說，以往在北部吃的都是白碗粿，灑一點菜圃和淋醬油膏就非常好吃，沒想到南部的碗粿還帶有淡淡肉燥香，非常特別。

除了粿類本體，曾朝欽對用料也是相當講究，瘦肉、香菇、火燒蝦及鹹鴨蛋都是碗粿內的誠意。曾朝欽更強調，瘦肉是「享受點」，畢竟碗粿口味太平均、蝦子又分大小尾，因此那一塊瘦肉都會特別請肉攤幫忙，留下品質好的大腿肉，讓顧客的「那一口」能好好品嘗，細細體會整碗用料融合起來的味道。享受碗粿之餘，顧客也會點一碗魚羹，不過曾朝欽笑說來自台中的老婆還沒被台南「汙染」，因此吃起來並沒有非常甜，一碗30元的碗粿配上30元的魚羹，就成為台南人口中的銅板美食，在萬物皆漲的年代，可說是肚子和錢包都被照顧到。

一名從推車吃到店面的曾姓伯伯說，碗粿本身Q彈不鬆軟，吃起來有淡淡的肉燥香卻不會蓋掉原有的米香味，除了台南小吃中常見的蛋黃和火燒蝦之外，瘦肉真的是最美味的一環，挑起飽足感及「完滿」的重擔，吃完之後再配一碗魚羹作為早點剛剛好。

由於阿全碗粿的店面並不大，除了內用的顧客，更多的是排隊人潮，而且一買就是5、6盒，所以從早上6點半開店後客人就未曾間斷，櫃台阿姨的手也持續重複裝盒裝袋才能應付川流不息的上班族。儘管碗粿受到眾人一致好評，曾朝欽依然不敢大意；他說，台南人從小就在訓練吃東西，嘴巴非常利，所以味道稍微鬆懈完全逃不過刁鑽的味蕾，更可怕的是，顧客並不會告知店家，只是默默地在心中記下一筆，從此不來光顧。

平心而論，台南碗粿的名店相當多，每一間的做法和味道略有不同，各家也都有其支持者和特長；曾朝欽開玩笑地說，每一間口味不一，顧客可以在其中輪流吃，「至少我們不會被拋棄。」正是台南人的「無情」鞭策老闆維持品質，「兩步一間小吃」也造就台南美味之名，以及興盛的美食文化。

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