一句「不去了」 訂80位子害餐廳莫名賠上萬

2017-10-29 18:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉一家庭園景觀餐廳業者上月接獲自稱「賴小姐」的電話，預定昨天上午11點半80人用餐位子，當天業者去電確認，對方卻告知「不去了」，還怪業者未事先電話確認，業者大嘆光是食材成本至少賠了上萬元。

嘉義縣消保官呂英吉表示，餐廳業者多半因信任顧客而未收取訂金，若顧客無故取消訂位，造成食材費用損失，業者可依「民法」第245之1條向對方求償；呂英吉建議，業者接到大量訂位訊息，應事先確認身分，避免屆時不知向誰求償。

餐廳周姓店長說，上月接獲1名自稱中正大學賴小姐的電話，要預訂28日上午11點半80人用餐位子，食材原已在前1天準備妥當，當天10點去電確認，對方卻告知不到餐廳用餐，「賴小姐」還反過來怪業者沒有在前幾天去電向她確認。

周姓店長說，餐廳可容納210名顧客，以往接到10人以下的訂位電話均會在預定用餐的前1天去電確認，但「賴小姐」訂80個位子，「依經驗不太可能取消」，才在當天確認；事後未追問對方身分，目前也暫無求償打算，即日起要求員工前1天撥電話給訂位顧客，確定訂位資訊，避免餐廳再蒙受損失。

此事件經業者發布在餐廳臉書，以及經由「綠豆嘉義人」轉載，引起網友熱議；網友說「要收小額訂金」、「以後誰敢接受預訂」、「聽到80人就覺得有問題」，也有人建議業者應追查對方身分，「若對方不是中正大學的職員或學生，豈不誤會大了」。