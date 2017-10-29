牙醫師宴請1000位裝假牙長者再送禮券 阿公阿嬤露齒笑

彰化縣牙醫師請客！完成假牙裝置的阿嬤，帶著假牙來大口吃大餐。（記者劉曉欣攝）

2017-10-29 19:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣牙醫師請客！彰化縣牙醫師公會今天宴請全縣1000位裝假牙的長者吃大餐，再送500元禮券，阿公阿嬤全都露牙笑哈哈！

彰化縣從 104 年 7 月開辦「彰化縣65 歲以上老人裝置全口活動假牙」計畫，深受長者歡迎，已經受理將近16000多位長者的申請，也逐步完成裝置假牙，目前每年都編2億元的預算。

今天的牙醫師請吃大餐，在花壇席開百桌，邀請已裝好假牙的阿公阿嬤，在家屬陪同下來吃辦桌，同步檢視假牙安裝的品質，能不能大口吃肉。

彰化縣長魏明谷表示，牙齒對人很重要，不只是吃飯或是說話，還有美觀，當阿公阿嬤缺牙太多的話，不只肉咬不動，說話不清楚，連帶也會失去自信，因此，安裝假牙就是要讓阿公阿嬤可以快樂用餐，有信心可以出門聊天。

彰化縣牙醫師公會理事長黃人修表示，今天宴請裝假牙的老人家，就是感謝縣長魏明谷對於假牙政策的支持與用心，也呼籲長者，裝了假牙還是要記得回診檢查，假牙與真牙都要用心照顧。

全縣裝假牙年紀最大的是101歲人瑞阿嬤李瓊花，阿嬤把假牙放在盒子，到餐廳才把假牙裝上，開心吃起豐盛菜餚，對假牙非常滿意。