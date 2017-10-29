美食競賽先早起 煮出好「韭」味

為了摘採新鮮的韭菜畫，早上6點天剛亮，農民們已經全副武裝下田比賽。（記者陳冠備攝）

2017-10-29 18:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮農會舉辦幸福「酒」「韭」產業推廣活動，今日在二林農會挖仔分部舉辦韭菜花料理競賽，不過在料理前，參賽者6點就要起床比賽採韭菜花，還要看誰採得又多又漂亮，氣氛熱烈逗趣。二林農會總幹事邱士平說，本週是二林文化季尾聲，這次活動競賽證明二林農業與文化一樣博大精深，充滿特色。

二林鎮盛產韭菜花，種植面積達200公頃，是全國最大產區，每年入秋後是品嚐的最好的時期，二林鎮農會推廣在地產業，今年首度以韭菜花為主題，舉辦採韭菜花與韭菜花創意料理競賽，而為讓韭菜花鮮嫩好吃，今早6點不到，就在華崙里社區舉辦採韭菜花比賽，共有21人參賽，最後由60歲的阿英，在15分鐘內採收重達2公斤並符合標準的韭菜花奪冠。

創意料理競賽由8隊人馬加入角逐，最後由「芋韭則發」團隊奪冠。參加競賽的便當店業者林煌凱表示，韭菜花在秋涼時節最好吃，也最能吃出鮮甜口感。

邱士平說，二林鎮是文化與農業並重的鄉鎮，每年10月二林文化季，也是紅龍果、葡萄酒、韭菜花進行評比的重要時期，當地物產豐富與文化表演不遑多讓，這次幸福酒韭活動也為二林文化季畫下最好的句點。

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