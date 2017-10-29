三大藝術場域爭輝 新竹市打造獨特城市藝術美學

2017-10-29 17:48

［記者洪美秀／新竹報導］來新竹市想看藝文展覽，除文化局內各場館，這幾年，包括美術館、鐵道藝術村和新設立的新竹241藝術空間，都有新銳團隊進駐，推動特色展覽，打造當代藝術廊帶，也展現竹市的城市藝術美學。

位在中央路上的新竹市美術館是日治時期的新竹市役所，市長林智堅上任後推動古蹟轉型，讓藝術變得可親近，近3年邀請親民、多元主題展進駐，106年有8萬多人次入館參觀，入場人次已成長27%，美術館從92歲古蹟轉型為「當代藝術展場」，成為新竹地區指標藝術場域，展現年輕古城的藝術魅力。

而新竹鐵道藝術村由76歲的鐵道老倉庫改造重生，400坪空間的開放式後站藝文走廊，是全台離鐵軌最近、最多火車種類經過的「打卡追火車」朝聖地；今年已展出「換新_老品牌的想像實驗計畫」、「阮義忠北埔攝影個展」及「地圖上的巷弄風景-繪地圖概念展」，讓藝術可以用想的、看的、拍的、畫的，且舉辦理藝術、市集、劇場三合一的藝術社造，都吸引不少民眾參與。

新設立的新竹241藝術空間「從無到有」由林智堅一手催生，今年3月才啟用，近300坪室內空間，以新媒體、科技互動藝術、新銳藝術、兒童藝術扎根為方向，透過數位互動裝置及VR體驗讓市民運用多元感官「玩」藝術，走在藝術潮流最前線，已有超過30名新銳藝術家參展，可說是新銳藝術家搖籃。

新竹市三大藝術場域各有不同定位屬性，背後也有3位靈魂人物投入推動，美術館策展人沃沃美學藝術總監張馨之、鐵道藝術村策展人智邦藝術基金會執行長陳儷云、新竹241藝術空間專員李青霖，都是重要推手，不僅發揮所長，注入多元藝術能量，也讓藝術走進市民生活。

林智堅說，竹市有多元藝術能量，透過三大當代藝術場域，讓新和舊、傳統和創新互相碰撞，邀請市民來這幾個藝術展場，體驗城市藝術美。