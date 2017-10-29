抓泥鰍、採紅菱 4000人體驗埤塘之鄉風光

民眾穿青蛙裝採紅菱，體驗一日菱農。（記者洪臣宏攝）

2017-10-29 17:32

〔記者洪臣宏／高雄報導〕菱角進入盛產季節，仁武悠遊埤塘∼秋之紅菱饗宴活動今天登場，除了品嘗美食，民眾埤塘捉泥鰍、採菱、牛車搭乘，讓民眾體驗一日菱農生活。

根據高市府統計，高雄菱角田面積因都市發展及產業結構改變而大幅縮減，目前以仁武區五和里最為密集。仁武菱角節已經邁入第17年，菱田從第一年舉辦的50公頃，剩下今年的10公頃，估計有8千公斤產量。

水光蕩漾的菱田也成了仁武區在秋季時最獨特風景，地方各界今天舉辦仁武悠遊埤塘∼秋之紅菱饗宴，席開351桌，吸引約4千人參加，高市府副秘書長蔡柏英、林英斌、民政局長張乃千、仁武區長呂世榮、台塑副總程成忠及五和里里長許有長等各級民代參加盛會。

民眾最喜愛的是體驗一日菱農活動，親子穿子青蛙裝下田採紅菱、剝菱角，或者在埤塘抓泥鰍，也可以搭乘牛車飽覽埤塘之鄉的風光，或者在菱角鋼鐵人拍照區留下紀念。

台塑企業也配合「台塑心、仁武情、廠鄉一家親」敦親活動，舉辦寫生活動，讓學童透過畫筆描繪農村風光，另有長庚中西醫義診台塑循環經濟暨節能減碳宣導、及台塑生醫及長庚生技公司商品展示。

仁武區公所指出，每年中秋節過後一個月為菱角盛產季節，今年雖因天氣暖和產量減少，但五和菱角有嚼勁，在市場上相當搶手。