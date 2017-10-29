跑道破損令人「毛骨悚然」 阿蓮國中：已申請補助

2017-10-29 17:27

〔記者方志賢／高雄報導〕知名律師呂秋遠上週5到高市阿蓮國中演講，看到學校PU跑道破損，在臉書發文指跑道坑坑洞洞「讓他毛骨悚然」，阿蓮國中校長謝忠保今表示，因排水與積水問題，加上釘鞋使用頻繁，跑道受損嚴重，已完成報廢，正申請經費鋪設全新跑道。

阿蓮國中校長謝忠保表示，該校PU跑道是84年興建，期間經過多次整修，他前年8月接任校長，發現跑道又破損，教育局去年再補助進行PU面層修復，但使用頻率過高，時效過久仍有破損，因此申請報廢，希望重建跑道。

謝忠保說，今年完成報廢程序，本月19日函請教育部，包括「運動場整建工程」計畫書、工程經費表等，預估重整300公尺PU跑道，經費約800萬元，教育局及地方籌措經費外，也希望教育部給予經費補助支持。

高市教育局主任秘書游淑惠指出，市府每年編列學校新建或整建體育設施經費，教育部也依各縣市財力給予不同比例補助，高市屬較差的第3級財力，補助金額可達8到9成。

游淑惠說，阿蓮國中的PU跑道，早期受限經費，PU面層不夠厚，但該校田徑隊專業訓練，釘鞋使用頻繁很高，加上排水與積水問題，導致PU跑道經常剝離破損，教育局以專案處理籌措經費協助鋪設全新跑道。

呂秋遠在臉書說，根據老師的說法，維修經費如果要適應釘鞋，要800萬元左右，如果要維持一般使用，大概只要2、300萬元。因為高雄市政府沒錢，已轉向教育部請求補助。他說「我不知道政府什麼時候會把預算編列下來，但是我知道，這樣的坑洞對孩子的運動而言很危險。」