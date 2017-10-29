醫病》醫師自創「薦髂關節操」 教你揮別腰痛

羅東博愛醫院神經外科醫師江俊廷示範薦髂關節操。（記者張議晨翻攝）

2017-10-29 17:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕腰痛是現代人通病，羅東博愛醫院神經外科醫師江俊廷自創「薦髂關節操」，簡單7個步驟教民眾強化肌力，揮別腰痛。

江俊廷解釋，民眾常見腰痛主要為支撐脊椎的骨盆周圍出現疼痛，且最易感到疼痛的是連結薦骨與髂骨的薦髂關節，原因是肌肉與韌帶老化，而致關節退化引發疼痛。

「薦髂關節操」，是以7個簡單步驟強化肌力，並分為坐姿與站姿。

站姿第一步兩腳打開與肩同寬，腳尖成內八，膝蓋靠緊微蹲，再稍往後坐下，上半身保持垂直於地面；隨後雙手環扣如「抱西瓜」不動，再以腰部力量將肩膀上挺至最高點約10秒，下半身則保持不痛。

坐姿則是坐在椅子上，肩膀挺直，兩腳打開與肩同寬，腳尖成內八，上半身動作則與站姿雷同。雙手環扣，再以腰部力量將肩膀上挺至最高點。

江俊廷解釋，鍛鍊下背核心，可強化薦髂關節周邊肌肉、韌帶，減輕腰椎和腰臀部肌肉群負擔，也可幫助頸胸椎、髖關節及膝關節平衡。

江俊廷強調，薦髂關節操除適合長期腰痛者運動外，若孕婦定期運動，也可有效減緩懷孕時的腰痛症狀。他也強調，薦髂關節操每天做20次即可，建議視身體狀況量力而為。