假日旅展人潮多 科技公司刷200萬包賞櫻團

2017-10-29 17:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天是台北國際旅展第3天，適逢週休假日又加上天氣不錯，不少民眾都把握來旅展「搶便宜」，參展人潮明顯比昨天更踴躍，預估今天單日人次可望超越昨日。業者分析，今年最熱賣的還是日本線產品，不少民眾提前半年詢問明年賞櫻團，像是有科技公司直接包團東北亞5日行程做為員旅。

雄獅旅遊估計，今天銷售產品前3名依序為東北亞、歐洲、中國港澳，許多民眾把握週末假期最後一天，一大早就進場搶購。今天有多筆企業獎旅包團，其中不乏百萬大單，有科技公司選擇明年最夯的盛世公主東北亞5日行程做為員旅，共30間艙房，總團費直逼200萬；還有多組企業包團訂單，旅遊地以日本九州、北海道、韓國為主，人數則是20至30人不等。

雄獅旅遊觀察，現場家族旅遊的需求也明顯增加，加上長程線團費比往年更低，週末兩日明顯出現許多6~10人不等家族旅遊訂單，如單筆總團費近80萬的奧捷10日的大單，以及13人報名土耳其7日團（1人團費3萬2900元）。

五福旅遊表示，今年消費者可分為兩種類型，第一類是半年前就做好旅遊規劃，到旅展現場詢問明年春節及賞櫻產品，另一種則是詢問即期下殺的促銷團，像是今年的日本九州佐賀輕旅行4天含稅9999元，主打不必行前做功課的半自助旅遊團，限量只開出10團，非常搶手。

五福旅遊表示，昨天可能因天候和同志遊行關係，分散掉部分旅展人潮，但今天陽光露臉，人潮明顯增加，五福旅遊為刺激現場買氣，針對現場消費者推出，日本線第2人減4000元、極光團現減1萬元等優惠。