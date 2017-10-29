台灣點燈文化祭11月2日高雄開跑 最高送出1000萬創業基金

台灣點燈文化祭請來請來百尊神明大會師，還有法師現場祈福（記者張忠義攝）

2017-10-29 17:04

〔記者張忠義／高雄報導〕台灣點燈文化祭11月2日起一連39天，在高雄中華路夢時代旁空地登場，除了設祈福法壇請來上百尊神明大會香，另外還有熱門電音演唱會、DJ大賽、創意武術及選美等新潮元素，更祭出獎金1000萬元的擲筊圓夢賽，是全台獎金最高的擲筊活動，部分點燈費用做公益，將舉辦300桌愛心餐會，並發放白米關懷弱勢。

以往官方大型點燈祭典活動多在中北部舉辦，今年這場「財神月老台灣點燈文化祭」首度由南台灣民間單位發起，整合全台知名廟宇，聲勢卻很驚人，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮、車城福安宮、高雄意誠堂關帝廟等廟宇均共襄盛舉。

發起人之一的宗迎祈福文化事業執行董事盧宗華說，由於台灣近年經濟衰退、結婚率下降，這次點燈文化祭鎖定「財神、月老」，期望這兩尊傳統認為庇佑事業、姻緣的神明，能為台灣人帶來更多祝福。

活動將從11月2日登場，持續到12月10日，在夢時代旁中華五路1萬2000坪空地，免費開放民眾入場，除了祈福法壇、全台各宮廟的攤位之外，另規劃600攤文創市集，還有DJ秀、歌唱、攝影、兒童繪畫、選美等賽事，為傳統藝陣帶來新元素。

此外，文化祭提供付費祈願點燈活動，點燈者即可參加擲筊比賽，每日擲筊前9名總獎金10萬元，還有機會角逐總決賽頭獎1000萬，主辦單位與中華民國真心行善協會合作，部分點燈費用做公益，將舉辦300桌愛心餐會，並發放白米關懷弱勢。