傳承羊角勾技藝 台東線織屋揭牌

Domi、葉薇臻與大家分享創業路。（記者陳賢義攝）

2017-10-29 16:54

［記者陳賢義／台東報導］原住民族委員會鼓勵族人創業，以活化原住民族傳統智慧並促進產業發展，達到「創業、就業、產業」三業合一理念，締造青年返鄉之路，台東太麻里鄉金崙村阿美族籍的排灣族媳婦Domi、葉薇臻獲補助及輔導，以羊角勾編織為主建造的線織屋昨揭牌開幕。

Domi說，將羊角勾傳統技藝傳承下去，是她創業的最大目的，更希望將金崙村、金崙溪流域變成一個編織村。

開幕儀式吸引許多族人結伴共襄盛舉，Domi也與大家分享她的創業路。她說，某日看到一位老人家正在利用羊角勾織飾品，當下就興起了習藝的衝動，詢問老人家可否傳授，老人家滿是孤疑的說：「我不會講國語，妳不會講排灣族的話，我要怎麼教妳？」老人家的一番話更加激勵她學習的心，而且如果有機會一定要將羊角勾技藝傳承下去。

Domi說，線織屋後續的營運操作仍需倚賴原民會和中國生產力中心輔導，而未來線織屋是一個平台，望能在部落讓大家看到，並在互助的環境中與部落共存、共榮、共享和共好，與族人一起來分享這份福氣和喜悅。

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