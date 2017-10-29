培訓傳統工藝新血 苗縣開班授課發表成果

2017-10-29 16:49

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局有感於傳統工藝傳承困難，缺乏年輕新血加入學習，舉辦工藝技術培訓研習班，包括竹編、藺草編織、口簧琴等傳統技藝，並特聘登錄為苗栗縣無形文化資產傳統工藝及傳統藝術的三位老師授課，希望能讓傳統延續並融入創新元素，今天舉辦成果發表。

苗栗縣政府文化觀光局文化資產科表示，「工藝技術培訓研習班」開設三班，邀請的講師都是苗栗縣之寶，包括竹藤編織的張憲平老師、藺草編織的呂錦霞以及口簧琴的梁玉水老師，招收四十五名學員，讓民眾從實作中學習，並親身體驗苗栗傳統工藝美術。

其中，藺草編織班學員從藺草編織基礎析草、揉草、槌草學習，在呂錦霞帶領下，學員逐漸完成鞋墊、水壺袋、提包等藺草小物。

張憲平則帶領學員製作六角孔編型竹簍、輪口編型燈籠及方孔編型花器，不但實用更具觀賞性。梁玉水則教導學員剖竹製作加簧片等技巧，做出屬於每個人的口簧琴，之後更與學員在現場演出「我們都是一家人」、「太魯閣之戀」等曲，充滿濃濃原住民風情。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫表示，期待藉由這類培訓課程，吸引更多民眾親近文化資產，以傳統文化底蘊為本，發展創作出更多獨具個人特色的藝品，並期盼能發揮傳承與反饋創新的效果，讓傳統工藝更具新面貌。