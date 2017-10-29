國際觀鳥馬拉松 232種鳥類現蹤再創紀錄

2017台灣國際觀鳥馬拉松大賽歷經24小時激烈競爭，「草鶇鶥有派隊」奪得大會獎冠軍，與國外鳥友交流經驗。（圖由雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

2017-10-29 16:54

〔記者王涵平／台南報導〕2017台灣國際觀鳥馬拉松大賽歷經24小時激烈競爭，「草鶇鶥有派隊」記錄162種鳥類，較上屆150種多12種，奪得大會獎冠軍，今年總計觀察記錄到232種鳥類。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽，百名國內外鳥友於短短24小時內，在雲嘉南地區展開地毯式搜尋，從沿海魚塭鹽田一直到阿里山區，總計觀察記錄到232種鳥類（達台灣記錄鳥種數653種的1/3），「反嘴鴴衝直撞隊」則記錄22種台灣特有種鳥類，較上屆多5種，得到特有種獎第一名。

今年還有「預測大會總記錄的鳥種數」，以及增加「臉書最讚獎」，由「小星星愛鳥探險隊」得到人氣王，另有8支親子隊伍，除可獲得精美獎品，參賽的小朋友年紀輕輕，已有豐富的賞鳥經驗，儼然是賞鳥界的明日之星，令人期待。

雲嘉南管理處長徐振能表示，今年活動也邀請來自泰國、南韓、馬來西亞、日本、菲律賓、越南及中國的旅行業者進行踩線行程，走訪雲嘉南賞鳥景點，業者對雲嘉南的賞鳥環境頻頻讚嘆，直呼是個生態旅遊的好地方。

交通部觀光局邀請多位美國賞鳥業者，包含美國旅行社業者、雜誌總編和資深鳥導來台參訪台灣各地賞鳥景點，The Audubon Shop負責人Gerald Francis Connolly表示，台灣賞鳥環境非常的好，自然資源非常豐富還能近距離欣賞，對於賞鳥愛好者有極大的吸引力，若能再結合其他文化景點，搭配出更多元更豐富更客製化的遊程產品，未來也可透過更多國際鳥展或旅展推廣這些豐富的資訊與美景。

徐振能邀請大家明年11月16日至20日參加在嘉義舉辦的第9屆亞洲賞鳥博覽會，再次感受豐富的生態之美。