Lamigo爭總冠軍 10/31、11/2桃市府辦直播派對

2017-10-29 16:41
桃園市政府前廣場已經開始架設大螢幕，預計10月31日要舉辦直播派對。（記者陳昀攝）
〔記者陳昀／桃園報導〕中華職棒「台灣大賽」總冠軍賽正熱鬧開打，Lamigo桃猿隊與中信兄弟爭霸，其中10月31日、11月2日賽事在台中兄弟主場舉行，桃園市政府這2天晚上6點15分舉辦「桃園最強」直播派對，用500吋超大螢幕直播，邀請所有「10號隊友」到市府前廣場應援，一起迎接Lamigo桃猿隊贏得總冠軍。
「桃園最強」WE ARE總冠軍直播派對預計10月31日、11月2日晚上6點15分在市府前廣場登場，邀ElevenSports體育主播陳雄威、體育主播徐莉婷Joanna、Lamigo TV美女主播泱泱女神現場轉播，LamiGirls、吉祥物「桃猿大聖」也全猿出動，將球場應援原汁原味搬到直播派對現場。
秘書處處長顏子傑表示，市府準備加油棒、應猿手舉牌、ㄚ桃園哥應援紋身貼紙供球迷免費索取，更有10座巨型球星看板及應援旗海佈置，值得「10號隊友」們期待，直播進行時還會送出限量球星簽名球。
顏子傑表示，活動時市府廣場周邊將進行交通管制，鼓勵民眾搭公車或騎乘公共自行車YouBike前往，屆時縣府路人行道、市府園區內巷道紅黃線將開放停放機車。
桃園市長鄭文燦表示，Lamigo桃猿隊今年包辦上下季冠軍，相信能再奪台灣大賽總冠軍，也希望市民10月31日、11月2日晚上6點15分，能到市府廣場一起為桃園加油。