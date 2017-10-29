深秋限定金黃秘徑 太平山山毛櫸步道綠葉轉金黃

太平山的台灣山毛櫸步道葉黃綠已達八成，現為最佳賞葉時機。（民眾黃清漢提供）。

2017-10-29 16:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕天氣變冷，太平山台灣山毛櫸變黃了！太平山國家森林遊樂區目前白天氣溫介於5至15度間，氣溫下降加上日夜溫差大，加速黃金山毛櫸步道變葉速率，這時間進入步道，已可感受到葉黃紛飛的蕭瑟感。林務局表示，現在山毛櫸葉黃率已達8成，預估變葉期只到11月12日，民眾若要入山感受美景，得把握機會上山。

台灣山毛櫸步道位於宜蘭縣太平山森林遊樂區翠峰山屋旁，往返約須3小時，步道末端就是廣達900公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林，每年綠葉隨氣溫變色，為步道的一大美景，也是眾多山友熱愛的旅遊熱點。

隨東北季風影響，近期太平山氣溫偏低，加速山毛櫸葉變黃速率。林務局羅東林管處說，從步道3K起，以可見滿山遍野的黃葉美景，黃葉隨冷風飄落，加上偶爾從葉尖穿透的日光，風景絕美，是探訪步道的絕佳時間之一。

林管處指出，若氣溫持續下探，山毛櫸葉變黃速度會更快；若按目前葉黃速率，預計在11月12日前，山毛櫸葉就會全數變黃、凋謝，民眾可把握僅剩的兩週時間上山賞葉，感受秋天難得美景。

為因應台灣山毛櫸步道旅遊旺季，翠峰景觀道路在11月12日的每週六、日，均實施動態總量交通管制，當進入翠峰湖車輛總數達200輛，即啟動交通管制措施，此外，為鼓勵高乘載運輸，除9人座小客車及公務車輛，管制期間其餘車輛一律不得進入。

太平山的台灣山毛櫸步道葉黃綠已達八成，現為最佳賞葉時機。（民眾黃清漢提供）。

太平山的台灣山毛櫸步道葉黃綠已達八成，現為最佳賞葉時機。（民眾黃清漢提供）。