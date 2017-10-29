緊張又期待的第一次 身障者騎手搖車上街頭

身障者騎手搖車，既緊張又期待（記者廖淑玲攝）

2017-10-29 16:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕如果在街頭看見整排掛著黃色旗子的手搖車，麻煩用路人放慢速度，因為這是一群身障者街頭體驗，今天雲林縣愛無礙協會帶著身障朋友騎車上路，許多人都是受傷後第一次騎車出門，雖然心情緊張卻既感動又充滿感謝。

身心障礙者要跨出家門總是困難重重，雲林縣愛無礙協會為鼓勵身障者跨越障礙，特別開辦手搖車研習，帶他們一起騎上街頭，運動又健身，今天許多人都是在受傷後第一次自行騎車上路，既緊張又期待，曾獲總統教育獎的玻璃娃娃陳彥廷也在一旁為大家加油。

車友在雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟帶領下學習駕馭，騎上街頭後享受溫暖陽光及御風而行的自由，除了強化體力、抒解壓力，還能提升自立的生活能力，其中劉景祥、林錦杉、高御獻全都是在受傷後第一次騎車上路，因意外脊椎受傷、近15年來不曾獨自出門的劉景祥說，其實他相當緊張，但也告訴自己一定可以辦到，一路騎下來成功挑戰20公里，讓他興奮不已。

陳明瑟表示，身心障礙者社會參與第一步就是要能跨出家門，卻常常需要許多陪伴和支持才能完成，推廣手搖車運動後鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外、參與體驗並擴展人際關係，相信對身障朋友及其家庭都是值得肯定，也歡迎志工加入陪騎，尤其感謝用路人對車隊的協助及禮讓。

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身障者手搖車過馬路，特別感謝用路人禮讓。（記者廖淑玲攝）

近15年來不曾獨自出門的劉景祥成功挑戰20公里，讓他興奮不已。 （記者廖淑玲攝）

受傷後第一次自己騎車上路的高御獻。（記者廖淑玲攝）