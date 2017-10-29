答嘴鼓50年 這對夫妻獲金婚甜蜜蜜

72歲的許張雅女士與77歲的許滄喜先生，結縭半世紀，夫妻相處之道就是愛答嘴鼓。（記者陳冠備攝）

2017-10-29 16:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕就愛跟您答嘴鼓！72歲的許張雅女士，50年前由長輩介紹姻緣，因為一句「這孩子忠厚老實」，就嫁給素未謀面的又大她5歲的許滄喜先生，兩人結褵半世紀，一路相互扶持，今天接受員林市公所金婚表揚。有人問起夫妻相處之道，許張雅說，無聊就答嘴鼓，歡喜過日子。

許張雅說，嫁給許滄喜後每天都跟著他一起「爬山」，因當時家中種植檳榔、楊桃、龍眼、荔枝、鳳梨等都在百果山上，有些甚至在南投交界，所以每天都要走1公里以上的山路來管理這些果園，如果遇到收成期，總是手牽一個，背揹一個去採收，經常忙得不可開交。

許滄喜表示，雖然農忙很辛苦，可是妻子總能備好三餐，尤其是準備爌肉與滷豬腳，迅速填滿餓扁的肚子，那也是50年來吃不膩的好滋味；許張雅也分享夫妻相處之道給4位兒女，夫妻吵架時就要「跳恰恰」，我退妳進，互相包容，無聊就來答嘴鼓，減少苛責，婚姻就能走得更長遠。

彰化縣員林市為慶祝九九重陽節及弘揚表彰敬老崇孝美德，今天舉辦「金婚」、「鑽石婚」、「白金婚」表揚大會，共有白金婚3對、鑽石婚有14對、金婚有56對，員林市長張錦昆應邀出席並表揚祝福。