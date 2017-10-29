未來一週氣溫如雲霄飛車 明後天中部以北低溫下探16度

受東北季風影響，北部地區今天高溫約23至25度，民眾趁雨勢暫歇外出活動。（記者羅沛德攝）

2017-10-29 15:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕未來一週氣溫如雲霄飛車起起伏伏。氣象局預報員張承傳表示，東北季風南下，明後兩天北部、東北部將維持陰陰雨雨、微涼的天氣型態，花東也有零星降雨機會；溫度方面，這波冷空氣強烈，中部以北、東北部低溫只有16到18度，其他地區則是19、20度，週三起東北季風減弱，估各地溫度可再回升2度，但到了週五又有另一波東北風南下，全台低溫將再下滑1到2度。

氣象局預報員張承傳指出，明後兩天主要受東北季風影響，要注意強風及較大風浪；氣溫方面，中部以北到東北部16～18度，其他地區則維持19～20度，北部高溫則有22～25度，是涼爽的天氣，中南部高溫26～27度，日夜溫差大，民眾要請注意適時添加衣物；降雨方面，迎風面的基隆北海岸、北部地區及宜蘭地區有局部短暫雨的機率。

張承傳說，週三、週四東北氣風減弱，台灣附近水氣增加，改吹東風，迎風面的北部、東北部氣溫回升，低溫來到21度，高溫則有26～27度，中南部則變化不大。

週五另波東北風又南下，張承傳提醒，首當其衝的北部、東北部氣溫又會再降1～2度，低溫約19、20度。