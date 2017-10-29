回娘家吃眷村菜 眷村人找回生活記憶和味道

眷村人回娘家，讓虎尾建國一村活動中心出現少見的人潮。（記者廖淑玲攝）

2017-10-29 15:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕眷村文化是台灣近半個世紀重要的歷史寫實，已列入文化部「再造歷史現場專案」計畫的虎尾建國眷村舉辦文化祭，今天邀請眷村人回娘家，吃眷村菜，找回眷村生活的記憶和味道。

雲林縣府爭取到中央補助8000萬及自籌款2000萬共1億元，推動「再造歷史現場專案計畫」，希望喚起大家關注，推廣在地意識與眷村文化，結合在地青年及文化協會邀請大家到雲林虎尾找尋眷村之旅，體驗具眷村文化特色的人文、生活記憶及美食。

今天來了近百人，大多數是以前建國眷村的老鄰居，大伙兒閒話家常好像回到昔日，在虎尾建國眷村長大的周漢光，因為近水樓台和就住在隔壁的鄭發琴是青梅竹馬後來結了婚，加上眷村遷建及工作都住在台北，今天夫妻專程回來，看著兒時舊地、吃著眷村菜，感動不已。

66歲、民國52年從舊稱空軍國小、今拯民國小畢業的梁偉楨，國中後搬離眷村到北部工作，2年多前回到建國眷村租用農地耕種，今天準備手工饅頭招待大家，眷村媽媽胡松枝帶大家DIY眷村美食「開口笑」，還準備豐盛的眷村菜，連虎尾鎮長林文彬都吃得讚不絕口。

建國眷村再造協會理事長魯紜湘說，日治時期以來虎尾建國眷村都是空軍訓練基地，組成後來的神風特攻隊，再變成國民政府空軍指揮部及軍眷落地生根家園，防空洞、堡壘、炮塔等軍事防禦工事設施此起彼落，是眷村特有地標與眷民共有記憶，也是珍貴的歷史遺跡。

虎尾建國眷村青年團隊召集人劉志謙強調，不捨眷村凋敝才會投入保護歷史聚落文物工作並進駐眷村，尋找活化與重生機會，此次以「找」為主題，今天請眷村人回娘家，放映以虎尾眷村故事為背景的微電影，下午座談會彙集舊眷民意見及想法，提供公部門規劃參考，盼「找回」眷村生活片段、「找到」願意關心而投入眷村的朋友、「找出」眷村未來發展的可能性。

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