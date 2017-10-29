隨手做回收 南投建醮垃圾量少了

南投縣竹山鎮5天建醮落幕，公所清潔隊員忙著清運廚餘桶與資源回收類垃圾。（記者謝介裕攝）

2017-10-29 15:27

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮建醮落幕後，繼之而起的是環保評分的開始，今公所清潔隊會同環保志工星期假日不休息，展開醮後社區環境整理工作，結果發現垃圾量「少」的出人意料之外，5天建醮總共才增加約10噸的垃圾，且有6噸屬於資源回收類，顯見大家都已建立良好的環保觀念，實在難能可貴。

據竹山鎮公所清潔隊資料，全鎮每天民生家用垃圾量約20噸、資源回收量約5噸、廚餘數量約4噸，此次9大宮廟聯合舉辦的建醮活動，從23日起至27日期間，天天都有各項消災祈福科儀進行，加上「茹素禁葷」解除後，家家戶戶都宴請親朋好友，清潔隊原本擔憂垃圾會爆量，結果竟是「跌破一堆人的眼鏡」﹗

清潔隊以建醮9大宮廟聯外道路、社區，作為環境整理的主軸，結果發現社區民眾早已做好垃圾分類，以致5天建醮增加的10噸垃圾量之中，各有3噸是可再回收利用的垃圾與廚餘，換言之，一般垃圾量只有4噸，也讓環境打掃與清運工作更易進行，令清潔隊員打趣表示，難道神明加持下，社區民眾連環保素質也大加分？

公所清潔隊長陳東睦則認為，這是平時垃圾分類宣導展現的成果，因此，希望社區民眾能秉持不要讓「垃圾『誇張』、神明『笑髒』」的原則，能繼續保持下去，讓垃圾減量工作更加落實，共為優質居家環境盡分心力。