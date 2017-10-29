要求返還7天國假 學生、勞工總統府前搗蛋

多個青年團體在總統府凱道前舉行不還假，就搗蛋！驅散惡鬼政客，拒絕血汗過勞！「還我7天假」萬聖節前夕特別企劃，要求政府重視青年和學生的勞動權益。（記者王藝菘攝）

2017-10-29 14:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕「不還假，就搗蛋！」30多名大學生打工族及新鮮人，搭起下週就是萬聖節的話題，今午後裝扮成總統蔡英文、行政院長賴清德、勞動部長林美珠等巫師角色，聚集在總統府前，控訴民進黨根本是榨取勞工和青年勞動者血汗的惡鬼，要求政府把7天國假還給勞工，拒絕勞基法繼續修惡。

北市藝術創作者職業工會秘書程德匯指出，民進黨去年以落實週休二日、國定假日名目不符等理由，用一例一休把7天國定假日還掉，但一例一休上路以來根本沒有降低工時。她更痛批，蔡英文選舉前要求青年朋友支持她，自稱是青年的希望，但現在既然又要把一例一休修掉，卻又沒有回復7天國假，嚴重影響打工族及青年勞動者權益，「越換資方越開心、勞方越苦命」，蔡英文根本是自打嘴巴。她呼籲要修一例一休，先回到有7天假的原點再討論。

台大濁水溪社成員楊子敬說，這不只是打工族的權益，也對所有勞工都有影響，國定假日砍掉之後，不只剝奪勞工休假，原本出勤要付兩倍薪水，也等於是讓勞工無償為資方工作56小時。他認為一例一休砍7天假只是政策騙術，現在似乎又要把一例一休修惡，包括工時銀行、特休假遞延、放寬加班時數，都會使勞動環境更加惡劣，而且甚至聽說賴清德要把7休1也修掉，意味勞動者都不用休息了嗎？

學生團體及青年勞動團體隨後戴著蔡英文、賴清德、林美珠等政治人物的頭像，身著萬聖節魔鬼裝扮，口喊「不還假，就搗蛋！」、「驅散惡鬼政客，拒絕血汗過勞！」從總統府出發開始遊行，沿街向民眾發送糖果及傳單，要讓全國人民認清蔡政府的真面目，也希望民眾一起支持訴求。

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