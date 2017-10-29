遭美懸賞通緝狼師 6年前曾任教新竹美語幼兒園

2017-10-29 14:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台、美雙重國籍的37歲盧姓男子，2002年曾在美國性侵少女，2006年無故不到庭並逃回台灣後遭通緝，美方因此懸賞150萬美金（約4500萬元台幣），而盧男遭人投訴在北市多所安親班教美語。新竹1名鍾姓家長指出，盧男也曾於2011年到2014年間在新竹市某全美語幼兒園擔任教師，直到2014年間校方聽聞盧男在美國的劣行後，2015年間才將他辭退。

家長表示，大約2014年到2015年間就聽聞盧姓男子在美對學生有猥褻等案件，因此幼兒園要求他離職；由於盧男任教時上課正常，看不出他會這樣對學生，因此當時他離職，曾引起家長議論，後來才知道他有此狀況。

新竹地檢署2015年間也接到新竹縣警局函送盧男案件，指控盧男（Wesley Lu）曾在美犯下性侵罪遭通緝，並附上華盛頓州貝爾優市（Bellevue）警局通緝公告，指盧2004年在美因性侵少女被判有罪，須強制治療，而被害人是一名14到16歲網球學生。據了解，盧2006年不到庭後潛逃出境疑回台，美方懸賞150萬美金（約4500萬元台幣）追緝。

但新竹檢方認為，盧男涉犯為對14-16歲女子猥褻罪是屬於合意，並非強制性交，加上他遭控持有兒童色情影像電磁紀錄或圖片罪嫌，都是我國領域外所犯，且最重本刑為3年或2年以下有期徒刑，並非刑法第7 條所定最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，新竹地檢並無審判權，因此最後予以不起訴處分。

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