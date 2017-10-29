台灣通史序被否決 學生代表：很大進步

2017-10-29 14:15

〔記者林曉雲／台北報導〕課審大會今天開會審議高中國文課綱，教育部國教署長邱乾國今天中午說明，預計108年上路的12年國教新課綱，選文由現行30篇減半為15篇，新增台灣題材〈畫菊自序〉和〈鹿港乘桴記〉，學生代表蕭竹均受訪表示，對今天的選文結果「未到滿意，但是很大的進步」，尤其〈台灣通史序〉被否決是一件蠻不錯的事。

蕭竹均表示，過去該篇文章遭原住民批評多，原住民作家莫那能曾說：「你的蓽路藍縷是我的顛沛流離」，該篇呈現的是漢民族史觀，「祖先很辛苦從中國洋過海」，但所開闢的山林是誰的山林，未思考原來在台灣島上的人民其實是受到什麼壓迫對待。

對於〈勸和論〉的爭議，蕭竹均表示，研修小組以〈勸和論〉作為族群教育的一環，該篇是述及閩客械鬥，械鬥了保護自己的土地不被侵犯，但拿那個時代的械鬥來講述現代的族群共融，卻是非常不妥，因為現在閩客原漢之間仍有太多歷史和政治上壓迫、未被解決或討論，因此他提案〈樟木〉取代，有關樟木過去著重的是創造多少外匯，但漢人開發樟木發展經濟的同時，原住民卻因此失去了原本的家，但因有「蕃」字恐涉及歧視，因此表決未過。

邱乾國表示，〈畫菊自序〉作者雲林才女、日治時代至民初女作家李德和，該作品是本土素材、女性作家，連結生涯規劃和性別教育，在相夫教子之餘作自己的人生規劃，呼應時代的核心素養和重大議題；〈鹿港乘桴記〉也是本土素材，作者描述在鹿港搭船，眼見鹿港從興盛到衰微，探索自己家鄉的變遷歷史，以培養鄉土意識與在地情懷。

次長林騰蛟表示，總共有63篇選文資料庫，研修小組依原則選出15篇，漢魏六朝、唐宋和明清均無異議通過。今天課審大會有表決的選文包括：有委員提案以《鹿港乘桴記》取代《台灣通史序》，經表決，在場43票，32人同意，4人不同意，表決通過。在先秦部分，有委員提案以〈馮諼客孟嘗君〉取代〈大同與小康〉，6票同意、25人不同意，未通過；另有委員以〈樟木〉取代〈勸和論〉，同意8票，23人不同意，未通過；也有委員提案，以〈北投硫穴記〉取代〈勸和論〉，同意8票，不同意19票，未通過。