「Be A Maker創客職人日」 素人設計師展現圓夢自信（記者蔡彰盛攝）

2017-10-29 14:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」今天在北大公園舉辦「Be A Maker創客職人日」，展示以浪漫臺三線印花為主題的各種生活設計提案、走秀及設攤，市長林智堅期盼讓巿民感受創客的創造力及職人的執著力，也讓新竹市成為大家的「圓夢孵化器」。

勞動部勞動力發展署長黃秋桂表示，Be A Maker創客職人日的精神，就是找回動手實作及解決問題的能力。今天「Be A Maker」走秀，衣啟飛翔創客郭阿嬤帶著孫子親子裝走秀，以客家桐花，展現時尚休閒風。曾在巨城百貨擔任裁縫手，郭阿嬤說，創客基地改變她的人生，實踐成為服裝設計師的夢想。

衣啟飛翔創客基地由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署所成立，是全國唯一以服裝訂製為特色的創客基地，結合職訓與創客資源，提供青年產品商品化 ， 品牌行銷及通路媒合的資源整合平臺 ，翻轉人才培訓並開創新型態的就業模式，讓自己的創意和夢想能夠有機會實現。

為鼓勵青年響應國家政策以「浪漫臺三線」為設計主題，今年舉辦「浪漫臺三線玩印客」印花設計競賽，以「浪漫臺三線客庄生態人文」為設計主軸，募集427件優秀印花作品，引入各大專院校的年輕設計力，將浪漫台三線上的客家文化特色，以「埤塘印客庄」、「客家山歌」、「螢火蟲」、「客家夥房群」等元素，融入印花設計，用設計反轉客庄，創造客家印花的新可能！

林智堅指出，衣啟飛翔創客基地自去年10月開幕以來，市府即與基地合作，製作市府客委會的客衫制服背心還有生態保育員的工作服，讓政府資源透過基地的創新能量，連結民間具有設計力與創造力的設計師，讓有才華的人被看見。

林智堅說，市府積極鏈結大新竹地區產官學研創客及創業資源，邀集創客生態圈夥伴，共同開立專業創客課程、進行企業參訪，舉辦創意創新講座，新竹市政府創新產業加速中心即結合多方人才、基地、技術設備等資源，打造青年創新創業的優質平台，除了提供全新3D列印機、「3D虛擬劇場」等先進設備，相關休憩設備也一應俱全，協助青年面對還未存在的未來設計，要做，才能產出體貼用戶需求、打動人心、貼近生活的好設計。