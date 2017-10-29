花農化身指揮家 台中花博形象影片曝光

2017-10-29 13:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博籌備工作如火如荼展開，官方臉書粉絲專頁今天公布最新形象影片「聆聽花開的聲音」，將花農費盡心血培育花卉的歷程，以指揮家比喻詮釋，傳達出花農堅持不懈、全心投入的精神，伴隨著柴可夫斯基1812序曲，朵朵花卉綻放，磅礡緊湊的旋律更形塑高昂氛圍，向世界宣告台中花博已蓄勢待發。

網友紛紛稱讚影片有創意、氣勢磅礡，花農也好有架勢，覺得花農像指揮家神氣地演繹著，譜出繽紛綻放的旋律，相當美妙！而影片傳遞出的花農精神也獲網友肯定，「沒有花農就沒有花博，敬業樂業的一群人，好棒」、「感恩無名英雄的花農！美不勝收！」，紛紛期待明年花博的到來。

市府新聞局表示，這部40秒形象影片由導演李光暐執導、吳念真擔任創意指導，在種植文心蘭的新社廖家取景，片中溫室灑水器一啟動，緊湊的樂音隨即傾瀉而出，花農化身為指揮家、神情專注，譜出氣勢磅礡的柴可夫斯基1812序曲。

隨著花農流暢、俐落的手勢，百合、文心蘭等台中特色花卉紛紛綻放，搭配台中市交響樂團演奏的耳熟能詳旋律，展現出花農努力不懈、全心投入培育花卉的精神，也向世界宣告台中花博已蓄勢待發，以高昂的迎賓氛圍，歡迎來自世界各地的朋友，明年一起參與這場國際盛會。

值得注意的是，影片中花農換了數套衣服，花圃也經過好幾個晝夜，象徵花開綻放需要投入大量的心血與時間。而花農們也正是台中舉辦花博的最大後盾，將台中、台灣花卉最美的一面呈現給世界。

根據行政院農委會農糧署統計，台中市去年度主要生產花卉，包括百合、文心蘭、火鶴等，其中新社區是百合及文心蘭主產區之一，形象影片在新社文心蘭花農廖秉鋐家取景，也體現台中花博「花現GNP」Green綠色、Nature自然、People人文主題，強調生態、生產、生活「三生」共榮的理念。