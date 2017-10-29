武松遇到大道公！台南仁德社造廟口故事用演的…

2017-10-29 13:27

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市社區營造第六家族今天成果發表，包含竹編、手鍊、中國結、古文物、老照片、創意氣球…等展示，一些傳統部落還透過戲劇形式，演出當地的廟口故事，讓打虎英雄武松奇遇大道公，生動、有趣，而配合西洋萬聖節，來自眷村的婆媽們，還自編應景的殭屍舞，歡笑聲洋溢。

第六家族涵蓋了仁德、歸仁、關廟等行政區，參與聯展的營造據點有7個，加上凱達格蘭藝術文化基金會，以及南關社大，各地特色齊聚一堂。

這場聯合發表會在仁德區運動公園舉行，包含靜態的作品展出，以及系列的DIY課程，其中仁義社區安排的創意氣球教學，不斷湧入親子參加，氣氛最為熱烈。

動態演出也很有看頭，以眷村為主的和愛社區，透過「方言讀劇」重現竹籬笆的春天，熱情的婆媽們還犧牲色相，特地扮鬼妝，額頭貼上符咒，自創殭屍舞，萬聖節期間應景一下，贏得喝采。

中洲社區則改編廟口故事，推出武松遇到大道公的戲碼，以古式迎親過程為主軸，在香蕉山面臨老虎的威脅，商請英雄來除害，最後神明相助，地方得保平安，劇情詼諧，且經過改編，卻精彩呈現當地的虔誠信仰。

仁德區長郭鴻儀指出，第六家族的社造點，遍及南關線，近山又臨海，人文、產業相當豐富，透過成果發表，相互觀摩，也希望有更多鄉親持續投入，讓地方特色被看見。